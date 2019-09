CC exige la aplicación de la Ley Spínola a los "tránsfugas" Zambudio y Lazcano

Publicado 24/09/2019 17:38:05 CET

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal de CC-PNC ha exigido la aplicación en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife de la Ley Canaria de Municipios, más conocida como Ley Spínola, respecto a los concejales "tránsfugas" Matilde Zambudio y Juan Ramón Lazcano, conforme al informe emitido por la Secretaría del Pleno, una vez que Ciudadanos ratificó la expulsión de ambos ediles de esta formación política. Esta postura será defendida por los nacionalistas durante la sesión plenaria que celebrará el Consistorio este próximo jueves.

José Manuel Bermúdez, presidente del grupo CC-PNC en el Ayuntamiento santacrucero, recuerda que el informe del secretario "deja claro que los ex concejales de Ciudadanos pasan a ser no adscritos y por lo tanto son tránsfugas, perdiendo todos los derechos que tenían cuando pertenecían al grupo Mixto, que pasa a disolverse". A su juicio, "la Ley Canaria de Municipios es un texto plenamente vigente, que no está derogado ni ha sido declarado inconstitucional".

Además, Bermúdez ha solicitado al grupo de gobierno del Partido Socialista, "que hace años firmó un Pacto Antitransfuguismo en toda España, que deje de gobernar en Santa Cruz con el apoyo de dos concejales tránsfugas y que considere otras posibilidades". "Esto no es bueno para Santa Cruz, no aporta claridad en el Ayuntamiento y nunca antes había pasado en la historia de la democracia, por lo que espero que la alcaldesa rectifique", apostilló.

Tras apuntar que, según el DRAE, tránsfuga es aquella persona que con un cargo público no abandona éste al separarse del partido que lo presentó como candidato, recordó que hay ejemplos de personas que no han estado de acuerdo con su partido y que lo que hicieron fue dimitir y entregar el acta, como sucedió en Ciudadanos, en el pasado mandato, cuando sus concejales Roberto Elices y Reyes Dorta decidieron entregar sus actas en desacuerdo con decisiones de su partido.

EDAR, PLAYA DE VALLESECO Y CIUDAD DE LA JUSTICIA.

Durante una comparecencia para dar a conocer las iniciativas que CC-PNC defenderá este jueves ante el Pleno, acompañado por el portavoz municipal, Juan José Martínez, y la concejala Claudia Reverón, el presidente del grupo nacionalista se refirió a las obras de ampliación de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) y la playa de Valleseco y el proyecto de la Ciudad de la Justicia.

Sobre la primera, propone que el Ayuntamiento exija al Gobierno de España el comienzo urgente de las obras, tratándose de la única vía posible para alcanzar el objetivo de 'Vertidos Cero'. "Su adjudicación fue publicada en agosto de 2018 y desde entonces no se ha movido ni una pieza, cuando su licitación por parte de la Administración del Estado fue gracias a la insistencia y la presión del anterior gobierno municipal", indicó el exalcalde.

En cuanto a la playa de Valleseco, Bermúdez recordó que bajo su mandato fue aprobado definitivamente "un plan especial que asegura la ordenación urbanística para realizar las obras proyectadas, igual que tres convenios (Ayuntamiento, Cabildo y Autoridad Portuaria) para asegurar la financiación de la primera fase de las obras, faltando por llevar al Consejo de Gobierno el de la Comunidad Autónoma, que debe hacerlo de forma urgente, para que la Autoridad Portuaria pueda licitar las obras en el primer semestre de 2020".

Respecto a la Ciudad de la Justicia, una vez decidida su localización en Cabo Llanos, considera que el Gobierno de Canarias debe emplear los mecanismos excepcionales que le concede la Ley del Suelo y efectuar con celeridad las modificaciones urbanísticas necesarias para su construcción en esa zona. "Por el contrario, si se optara por la vía de la modificación del PGO, como parece apuntar, se tardaría muchísimo tiempo, incluso para sacar a concurso la redacción del proyecto técnico", explicó.

"La propuesta coincide con los criterios de los técnicos de la Gerencia Municipal de Urbanismo, y sería lo mejor para todos los agentes jurídicos, como jueces, magistrados, abogados y la ciudadanía, que necesitan con prontitud esa Ciudad de la Justicia", añadió.

De otra parte, los concejales nacionalistas defenderán una moción que ratifique la permanencia de las Reales Academias en el edificio de la plaza de Ireneo González, así como la realización de las obras de seguridad necesarias para la continuación de su actividad, en tanto se desarrolle el proyecto de rehabilitación del inmueble emprendido en el pasado mandato.

Igualmente, contra la decisión de la alcaldesa y su grupo de gobierno de destituir en sus funciones al jefe de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil, Santiago Carlos, que desde 2006 ha venido actuando al frente de este colectivo, con una trayectoria "intachable", se solicita la reposición en su cargo y restitución en sus funciones. "La decisión de cesarle resulta inexplicable, sin motivos objetivos para proceder así con una persona de su valía, formación y capacidad de liderazgo, como se demuestra además con su elección al frente de las agrupaciones canarias y representante nacional", señaló Juan José Martínez.

Por último, Claudia Reverón dio cuenta de su propuesta al Pleno para la continuación efectiva del programa de techado de canchas polideportivas en centros educativos de carácter público, a razón de cinco colegios por año y uno por distrito, siguiendo la iniciativa emprendida en el pasado mandato. "De esta manera, se mejora las condiciones de uso por parte de la población escolar y se habilitan espacios para la práctica deportiva de clubes, federaciones y colectivos vecinales fuera del horario lectivo", explicó.