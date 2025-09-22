CC exige al PSOE una convocatoria urgente de la mesa de seguimiento de la 'Agenda Canaria'

Archivo - La ministra de Hacienda en funciones y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, y el secretario de Organización de Coalición Canaria, David Toledo, firman el acuerdo de investidura de Pedro Sánchez y que incluye la 'Agenda Canaria' - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Coalición Canaria (CC) reclamó este lunes al PSOE la convocatoria urgente de la mesa de seguimiento del pacto para analizar el cumplimiento de la 'Agenda Canaria'.

La petición se produce después de que el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, haya demostrado "desconocer el contenido del acuerdo" firmado con el Estado y "poner en cuestión compromisos recogidos de forma expresa en la propia Agenda Canaria, en la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2023 y hasta en las comunicaciones oficiales de Moncloa", señalan los nacionalistas en una nota.

El secretario nacional de Organización de CC, David Toledo, subrayó que "si el ministro no sabe el contenido de la Agenda Canaria" mucho se temen que "tampoco pueda garantizar su cumplimiento".

Así, puso como ejemplo el caso de La Palma, donde Torres negó la prórroga de las partidas para la reconstrucción.

Toledo recordó que la prórroga no sólo está recogida en la Agenda Canaria firmada con el PSOE sino que figura en el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2023, aún vigente por prórroga, y aparece igualmente en las comunicaciones oficiales de Moncloa, que han hecho balance en varias ocasiones de las medidas e inversiones tras la erupción volcánica.

El número dos de los nacionalistas señaló que tras el desconocimiento del ministro canario lo que se necesita ahora es "revisar con rigor el grado de cumplimiento del resto de compromisos asumidos por el Estado con Canarias".

Coalición Canaria destacó también la importancia de que en la mesa de seguimiento se aborden los "compromisos pendientes" de la Agenda Canaria recogidos en el acuerdo de investidura y que los nacionalistas canarios prevén incluir en un decreto canario con el fin de garantizar su cumplimiento.

El secretario nacional de Organización de CC, David Toledo, invitó al ministro Torres a ser "más riguroso en la gestión de los asuntos de Canarias con el Estado" y a otorgarles "la misma prioridad que mantiene con otros territorios, como Cataluña".

Toledo lamentó que "un ministro canario se empeñe en poner en último lugar a Canarias, cuando su obligación debería ser garantizar que se cumpla cada punto de la Agenda Canaria" y que el archipiélago "no quede relegado en la acción del Gobierno central".

Entre los asuntos clave de la Agenda Canaria pactada entre Coalición Canaria y el PSOE están el cumplimiento del Régimen Económico y Fiscal, REF, y el Estatuto, la transferencia de competencias pendientes (como Costas), la conectividad aérea y marítima y la reducción del coste de la doble insularidad, la ejecución de inversiones estatales en infraestructuras, vivienda y transportes, la continuidad de las partidas extraordinarias para la reconstrucción de La Palma, el impulso a energías renovables, así como medidas dirigidas a migración, cultura, universidades y lucha contra el cambio climático, garantizando que Canarias tenga un tratamiento diferenciado en la acción del Gobierno del Estado para garantizar la igualdad con el resto de territorios.