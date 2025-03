CC hace balance de la gestión en La Palma, desde donde solicita apoyo estatal para la reconstrucción de la isla

SANTA CRUZ DE LA PALMA 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

Coalición Canaria ha celebrado este domingo un encuentro precongresual en La Palma, donde el secretario general, Fernando Clavijo, la secretaria insular, Nieves Lady Barreto y el secretario de Organización, Sergio Rodríguez, han hecho balance de la gestión realizada por la formación, un repaso que han solventado, argumentan, desde "el espíritu crítico" con distintos niveles administrativos, desde el gobierno hasta ayuntamientos.

En declaraciones a los medios de comunicación, los tres políticos han ahondado en la reconstrucción de La Palma y en la implicación que debería de seguir continuando desde el Estado. Así, el también presidente insular, Sergio Rodríguez, ha recordado la cifra que le adeuda el Gobierno estatal al Cabildo palmero: "hablamos de en torno a 40 millones de euros, que para un momento como el que viviemos es una cifra muy importante", ha dicho.

Rodríguez ha defendido en cómo el Cabildo gestiona hoy la parte que le corresponde de la reconstrucción de La Palma con fondos propios, y cómo, a día de hoy, el Gobierno estatal "le adeuda al Cabildo insular de La Palma en torno a 40 millones de euros que, para un momento como el que estamos viviendo,pues es una cifra muy importante"

Tras recordar la multa millonaria y estatal por la construcción de una tubería de agua en la nueva fajana, una infraestructura "absolutamente necesaria para el regadío en la costa", ha incidido en esos "compromisos que se han adquirido con el Cabildo", como la devolución de 8,4 millones que hizo la isla en lo vinculado a la LP-4, la carretera del Roque de los Muchachos.

"Hemos solicitado también, y así se lo hemos pedido al presidente de Canarias para que le insista a la Ministra de Hacienda, que se haga una excepción con La Palma en la aplicación de esas reglas fiscales", ha aseverado Rodríguez, que ha ahondado en que "si el Cabildo tiene recursos (en referencia a sus remanentes)" y no los puede utilizar ante el "retraso" de los fondos del Estado supondría "poco menos que ahorcarnos".

"Si no podemos utilizar los remanentes que tenemos para poder seguir reconstruyendo las infraestructuras, pues pocas posibilidades le vamos a dar a la gente", ha puntualizado.

Sobre la puesta a disposición de viviendas para personas afectadas por el volcán, en situación de "indignidad" en viviendas modulares de madera y contenedores, ha confiado en que a finales de 2025 y principios de 2026 se comience a solventar. También, tal y como se han pronunciado Clavijo y Barreto, ha solicitado al Estado el abono de los 100 millones de euros "comprometidos" para la reconstrucción de la isla.

Preguntado por si estaría de acuerdo con desmantelar las viviendas modulares, tanto las de madera como las de tipo contenedor una vez los afectados cuenten con una alternativa, no ha mostrado dudas. "Estoy de acuerdo con que se desmantelen, lo estoy pidiendo día a día. (...). Una cosa es una situación temporal y otra es que esto se vaya a prolongar. Si entiendo que no sirven para unas personas, ¿por qué voy a entender que sirven para otras?".

Así, ha defendido la responsabilidad institucional de construir vivienda digna. "Estamos en eso, estamos en esa línea. Le podremos dar otros usos, yo no digo que no, que efectivamente son infraestructuras, dinero público que se ha invertido, pero no el de vivienda", ha culminado.