CC insta a incrementar el número de policías locales en Las Palmas de Gran Canaria para ofrecer garantía de seguridad

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El candidato a la Alcaldía y portavoz de Coalición Canaria (CC) en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Francis Candil, ha instalado al equipo de gobierno a incrementar el número de policías locales de la capital grancanaria para ofrecer garantía de seguridad.

Tras un encuentro con agentes de la Policía Local, Policía Nacional, el cuerpo de Bomberos y militares para dialogar y analizar las principales problemáticas en materia de seguridad en la capital grancanaria y sus posibles vías de solución, Candil ha señalado que actualmente hay 520 agentes en Las Palmas de Gran Canaria a diferencia de los 800 que había "hace 25 años".

"Una ciudad segura requiere de presencia policial en las calles porque eso ofrece sensación y garantías de seguridad a sus ciudadanos. Hace 25 años había 800 agentes en la ciudad. Resulta paradójico que hoy en día, teniendo en cuenta que ha aumentado considerablemente tanto la población fija como la flotante, puesto que cada vez nos llegan más turistas, el número de policías locales vaya en detrimento", apuntilló.

Asimismo ha considerado "fundamental" recuperar la extinta policía de barrio, ya que lo considera una "figura de cercanía, ya que cuando estuvo en activo fue muy positiva para mejorar la convivencia, resolver conflictos cotidianos, estar cerca de los vecinos y mejorar su sensación de seguridad", según expuso CC en nota de prensa.

También entiende que es "importante" dotar al cuerpo de un "gran número" de agentes para prestar un servicio "de calidad" a los vecinos porque ha apuntado que para "hacer bien ese trabajo los policías tienen que contar con los recursos materiales necesarios", entre los que citó vehículos dotados con emisoras de radio, los uniformes de los agentes o una centralita que atienda las emergencias ciudadanas, entre otras.

"El conflicto permanente que este cuerpo vive desde hace años con el Ayuntamiento se tiene que acabar", apostilló.

Por su parte, el concejal José Guerra ha indicado que el área de Seguridad "es transversal" al resto de las concejalías pero entiende que "está siendo maltratada por este grupo de gobierno". Al respecto, recordó que elevó a pleno un Plan de Modernización y Mejora para los Cuerpos de Seguridad, un Pacto por la Seguridad y un Plan urgente de rescate.

Para Guerra "no se puede menospreciar" la seguridad. Agregó que la Policía Local ha asumido competencias que "no le correspondían sin recibir nada a cambio. No les han pagado las horas extras y están trabajando con recursos bajo mínimos".

Asimismo expuso que la Ley de Coordinación de Policías Locales de Canarias recoge que el ratio es de 1,8 policías por cada 1.000 habitantes, sin embargo matizó que en Las Palmas de Gran Canaria está un 60 por ciento por debajo, "lo que demuestra que aquí no se sigue ningún modelo ni se apuesta por este área".

Por otro lado, el secretario general de la Unión Sindical de Policía y Bomberos, Víctor García, apuntó que la seguridad se consigue teniendo "más policías, más vehículos y un mayor despliegue de agentes en la calle", afirmando que "está comprobado que la delincuencia disminuye si el delincuente ve a la policía uniformada. La antigua Policía de barrio hacía un gran trabajo en esta ciudad: conocía a los vecinos, los ayudaba, solventaba los problemas cotidianos que pudieran tener y existía una buena convivencia ciudadana".

García apostó así también por recuperar el agente de barrio considerando "fundamental recuperar esta figura de proximidad, ya que la mayoría de los conflictos que les preocupan a los vecinos son problemas cotidianos que se pueden resolver sin mucha dificultad".

LOS DELITOS QUE MÁS PREOCUPAN

La delegada sindical del Sindicato Unificado de Policía de Canarias, Daida González, se refirió a los delitos que más preocupan a los ciudadanos, entre los que citó hurtos, robos con violencia o sustracciones de vehículos.

En este sentido, apuntó que estos delitos "han incrementado un 40 por ciento y muchos de ellos, en torno al 25 por ciento, no se denuncian porque el ciudadano cree que ningún policía le llamará para ver qué ha pasado, lo que se traduce en inseguridad para los vecinos".

"La ciudadanía quiere ver policías en las calles porque les da sensación de seguridad. Hay puntos negros en la ciudad como el barrio de Alcaravaneras, con los campamentos de la playa; el Polígono Industrial Díaz Casanova, donde se producen carreras ilegales; o los fines de semana, que se complican por el ocio", apuntilló.

González también se refirió a la "falta de coordinación existente" entre la Policía Local y Nacional, existiendo "duplicidad" en algunos trabajos, considerando que ambas policías maximizarían los recursos si trabajaran "de la mano y coordinados".

Por último, el delegado sindical de UGT del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y agente de la Policía Local, Adrián Hernández, solicitó "mejoras" en las dotaciones para ofrecer al ciudadano los servicios que necesita porque ha admitido que el colectivo tiene la sensación de que para que el Ayuntamiento les dote de lo que necesitan "es una odisea. Es frustrante trabajar sin los medios adecuados, como alcoholímetros o una base de datos para conocer el perfil de los delincuentes".