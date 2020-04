CC lanza un "plan de rescate" de Tenerife de casi 1.000 millones ante la falta de liderazgo del Cabildo

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Insular Nacionalista del Cabildo de Tenerife ha presentado este lunes un "plan de rescate y reconstrucción" de la isla cifrado en 955 millones y una duración de cuatro años con el fin de mantener el tejido productivo de la isla y amortiguar el crecimiento del paro.

Los detalles del plan han sido expuestos en rueda de prensa por el portavoz insular, Carlos Alonso, el senador por la Comunidad Autónoma Fernando Clavijo y el secretario insular de CC, Francisco Linares, quienes han incidido en la falta de liderazgo de la corporación para afrontar la crisis económica derivada de la pandemia.

La financiación procede de un "reajuste" del gasto en las cuentas insulares, el uso del remanente de tesorería y acudir al endeudamiento por valor de 270 millones durante los cuatro años aprovechando que el Cabildo "no tiene deuda" tras la gestión del pasado mandato.

Según los cálculos de Alonso, el plan podría alcanzar este año los 255 millones a través de cambios de partidas en el presupuesto dado que la ejecución este año será baja, más otros 200 millones que se extraerán del remanente y líneas de endeudamiento.

El portavoz insular ha lamentado que el grupo de gobierno trabaja "de forma muy lenta" para presentar un plan de choque "y ya va tarde" cuando hay una "urgencia absoluta" para hacer frente a la crisis económica, y espera que algunas de estas medidas sean tenidas en cuenta aunque aún no tienen constancia por escrito.

Alonso ha criticado la ausencia de medidas extraordinarias del Cabildo más allá de agilizar los pagos de facturas, "que está bien", para dar liquidez a las empresas.

El plan, compuesto por 90 medidas, incide en la necesidad de arbitrar "ayudas de emergencia" para los colectivos más vulnerables y ese sentido ha reclamado apoyo económico para los ayuntamientos cuyos servicios sociales "no dan abasto".

Además, ve con "preocupación" que no hay ayudas directas para pymes y autónomos y la "paralización" en la contratación, al tiempo que reclama fondos para garantizar las becas y los programas de atención a colectivos desfavorecidos.

CC propone también que primero se den las ayudas y después se justifiquen para facilitar la liquidez, que en el plan de empleo del Cabildo se priorice a las empresas que mantienen los puestos de trabajo y que solo se trabaje con los bancos que están dando oportunidades y facilitando créditos ICO.

Asimismo, proponen ayudas al sector cultural y jóvenes empresarios, bajar el precio de los arrendamientos de instalaciones del Cabildo, bajar tasas y precios públicos y favorecer las compras de productos locales.

ABRIR LA PLANTA HOTELERA CUANDO EL SECTOR ESTÉ PREPARADO

Alonso ha planteado igualmente hacer una "reflexión" sobre un cambio de orientación en la economía de la isla fomentando el teletrabajo para "mejorar la calidad de vida", revisar la ejecución de grandes infraestructuras, impulsar el conocimiento y la creatividad y la expansión por África y blindar la financiación de los servicios básicos.

"Espero acordar un plan que permita que el Cabildo esté presente, hoy está ausente de las soluciones y debe liderar la salida de la crisis", ha agregado.

Sobre la reapertura del sector turístico ha señalado que "la fecha no es el objetivo" sino estar "preparados" para tener una "apertura ordenada" y que no haya un "impacto negativo" si el virus vuelve a aparecer "fuera de control".

En ese sentido ha señalado, por ejemplo, que hay que "tener capacidad" para hacer test masivo a turistas y trabajadores y poner en marcha protocolos no clínicos para evitar el riesgo de propagación del coronavirus.

Alonso ve "positivo" que algunos turoperadores y aerolíneas tengan reservas para el mes de junio porque significa que hay demanda si bien ha alertado que de Canarias no puede seguir como "espectador" ante la reorganización del sector aéreo. "No podemos depender de terceros en nuestra principal industria", ha comentado.

Por ello, cree que el sector público va a tener que implicarse en la conectividad aérea como va a ocurrir con las principales compañías de Reino Unido, Francia, Alemania o España y "buscar una solución" para garantizar la conectividad con los países emisores de turistas, ya sea a través de Binter o cualquier otra compañía "que asuma ese reto".

LINARES: "RUINA" EN EL SEGUNDO SEMESTRE SI NO HAY PLAN DE CHOQUE

Linares, por su parte, ve "crucial" que haya liquidez en las instituciones "para hacer frente a lo que viene", especialmente en los ayuntamientos, que se han sentido "solos" y "en la trinchera" para combatir "la peor situación del último siglo, intentando ayudar a la gente cada día y sacando de donde no hay, salvando obstáculos".

En esa línea, ha tildado de "inconcebible" que haya más de 1.500 millones de las corporaciones locales "paralizados" en Tenerife.

"No es el instante de ahorrar, ni de reglas de gasto, ni déficit cero, si no se puede utilizar, muchos ayuntamientos, en el segundo semestre no tendrán liquidez para hacer frente a cualquier plan y no podremos justificar ante los ciudadanos que teniendo dinero en los bancos no podamos hacer un plan de ayuda a las personas", ha indicado.

De hecho, ha pronosticado que si no se puede usar "al menos" el 50% del remanente de 2020 habrá "dificultades" para hacer el presupuesto de 2021 y la "ruina" en el segundo semestre de este ejercicio si no hay planes de choque.

Clavijo ha destacado el trabajo "serio y riguroso" de su partido con una "propuesta realista para que no se pare la economía de la isla y el empleo" y en un momento de "ausencia de liderazgo del Cabildo" cuando Canarias necesita de Tenerife para salir de la crisis. "Ni está ni se le espera", ha señalado.

Ha indicado que la Unión Europea ya ha levantado algunas restricciones y ahora "le toca" al Gobierno central dar respuesta a las necesidades de los ciudadanos. "No podemos estar mirando para otro lado ni buscar excusas", ha comentado.