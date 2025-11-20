CC y PP proponen incorporar más de 2,2 millones en enmiendas a las cuentas de 2026 para reforzar políticas prioritarias

Archivo - La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, y el vicepresidente, Lope Afonso, en una rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno - CABILDO DE TENERIFE - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los grupos de Coalición Canaria y Partido Popular en el Cabildo de Tenerife han propuesto un total de 12 enmiendas al proyecto de Presupuestos para el ejercicio de 2026 por más de 2,2 millones de euros con el objetivo de "reforzar" las políticas "estratégicas" del mandato en materia de movilidad, acción social, deportes, medio ambiente, empleo, aguas y políticas municipales, entre otras.

Las doce enmiendas, presentadas al pleno extraordinario de presupuestos del 26 de noviembre, suponen una modificación de más de 2,2 millones de euros, y todo ello para "consolidar el liderazgo de Tenerife" en Canarias, según han puntualizado las formaciones del grupo de gobierno en una nota de prensa.

En las enmiendas, rubricada por los portavoces Lope Afonso (PP) y José Miguel Ruano (CC), nacionalistas y populares llevan a cabo una serie de propuestas, como la de aumentar en 44.000 euros la partida destinada a financiar productos de primera necesidad a favor de entidades sin ánimo de lucro, que contaba con una cantidad prevista para el próximo año de 2 millones de euros desde Acción Social.

Además, las formaciones políticas llevarán, entre sus propuestas de enmiendas, varias relacionadas con el área de Medio Natural, donde se plantean destinar 670.169 euros para varios proyectos relacionados con el Barranco de Ruíz, la Rambla de Castro y los Acantilados de La Culata, así como 500.000 euros para la celebración en Tenerife de la Cumbre Mundial de Economía Azul durante el año 2026 y 241.265 para varios proyectos en el Parque Rural de Anaga.

Otras de las propuestas, en el área de Cooperación Municipal, es la de destinar 322.329 euros a la mejora y renovación de las redes de saneamiento de varios municipios de la isla, como la mejora de la red de saneamiento-depuración de media de Los Silos (27.979 euros), el saneamiento interior del núcleo de Chío en Guía de Isora (33.127 euros), la red de saneamiento parcial de la Urbanización de la Paz en Puerto de la Cruz (41.838 euros), la renovación del alcantarillado de la red de saneamiento de la ladera de San Andrés en Santa Cruz de Tenerife (186.822 euros) y la reforma de la red de saneamiento de la Caleta de Interián fase II en Garachico (32.623 euros).

PROPUESTA EN MOVILIDAD

En materia de movilidad, y ante la próxima aprobación del Plan Insular de Movilidad Sostenible, propondrán destinar 200.000 euros para la creación del Centro Insular de Movilidad, una unidad de coordinación y soporte que permitirá hacer operativos los mandatos de gobernanza del plan de movilidad, con el objetivo de asegurar la visión "unitaria, integrada y compartida" de la movilidad en la isla.

Tanto PP como CC plantean en el paquete de enmiendas destinar 60.000 euros para el proyecto 'Dakar por la Vida', más de 98.000 euros para el proyecto "Tenerife por el Empleo 2025-2026 - Garantía Juvenil", y 100.000 euros para la restauración del entorno del Santuario del Santísimo Cristo de La Laguna, entre otras actuaciones.