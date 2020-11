CC presenta 140 enmiendas a los PGE para acabar con el "desaguisado" de las cuentas y sean un "plan útil" para Canarias

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El senador por la Comunidad Autónoma, Fernando Clavijo, y la diputada autonómica de CC-PNC, Rosa Dávila, presentaron este lunes las 140 enmiendas parciales a los presupuestos generales del Estado que defenderán en las Cortes para acabar con el "desaguisado" de la propuesta y garantizar que, de facto, puedan convertirse en un "plan útil" para el archipiélago.

Como explicó Clavijo, el objetivo de los nacionalistas es "pelear" cada una de estas enmiendas con el objetivo de salvar el máximo empleo posible.

Los dos líderes nacionalistas recordaron que CC-PNC defendió una enmienda a la totalidad la pasada semana y que, tras su rechazo, mantienen "firme" el compromiso de no rendirse "y seguir peleando una a una cada una de estas 140 enmiendas".

Los nacionalistas presentan tres bloques: fiscal, económico y articulado que suman aproximadamente unos 4.000 millones de euros aunque, como explicaron tanto Clavijo como Dávila "son mucho más importantes aquellas que son imposibles de cuantificar, como las referidas a reactivar la economía canaria, mejorar las posibilidades de Canarias de remontar la crisis y evitar la pérdida de empleo", como, por ejemplo, la eliminación de tasas aeroportuarias que, señalaron, "permitirá a Canarias competir en mejores condiciones cuando llegue la temporada de verano y otros destinos, que no han sufrido tanto como las islas, reabran".

En total se trata de 4.000 millones a repartir en los próximos tres años y que incluyen el cumplimiento de la deuda de Carreteras --cuyo pago se propone en una fórmula a los próximos tres años--, el 0,8% del fondo europeo de recuperación y resiliencia (27.000 millones) que tocaría a Canarias por población y que no se "sortee" en una lucha de libre competencia, y el resto correspondería al bloque de enmiendas REF, señalaron.

Los nacionalistas incidieron también en que "tan importantes son las que están cuantificadas como aquellas que no lo están pero que, por experiencia, son fundamentales para garantizar la supervivencia en 2021 del tejido productivo".

PREVÉN QUE SERÁ EL ÚNICO PRESUPUESTO DE LA LEGISLATURA

En este sentido, Clavijo recordó que la importancia de que para Canarias estén recogidas todas estas partidas "se deriva del hecho de que, muy probablemente, este sea el último presupuesto del mandato ya que se prorrogará en 2022 y 2023", y por tanto, "nos va la vida, el empleo y la economía lograr que estas enmiendas salgan adelante".

En este sentido, Dávila recordó que el presupuesto presentado por el Gobierno central "no se ajusta, ni remotamente, a la realidad y necesidades de Canarias" y señaló que "quienes se limitan a comparar este presupuesto con el de 2018 haciendo una suma y señalando que este tiene 23 millones de euros más para las islas hacen trampa" ya que "la actual realidad de Canarias, con un paro disparado y una caída de más de dos dígitos de su PIB no se resuelve con 23 millones".

"Por no hablar", prosiguió, "de que hablan del presupuesto de 2018 como si no lo hubieran incumplido una y otra vez en estos dos años negándose a transferir a las islas partidas ahí recogidas como el de Obras Hidráulicas o las del plan de infraestructura educativa".

Ambos dirigentes pusieron especial énfasis en las enmiendas referidas al cumplimiento del Régimen y Económico y Fiscal, más concretamente a aquellas que garantizan la pervivencia de la ZEC y la RIC, "porque en este caso no se trata de salvar beneficios de empresas como intentan explicar algunos partidos sino de salvar el tejido empresarial y, por tanto, el empleo en las islas".

PREPARAR A LAS ISLAS PARA UNA SALIDA RÁPIDA

En este sentido, Clavijo se preguntó por el papel que jugarán el resto de diputados y senadores canarios y señaló que "estas enmiendas no responden a criterios políticos, solo tienen por objetivo mejorar la financiación y los recursos de Canarias y preparar a las islas para, en un escenario de prórroga de presupuestos, lograr una salida más rápida para la crisis social y económica".

Por ello, hizo un llamamiento a que todos los diputados y senadores canarios hagan esfuerzos para lograr el apoyo de sus partidos a estas enmiendas "y pongan a las islas por encima de los intereses de sus partidos y de sus argumentarios políticos".

"Una cosa son los titulares y los discursos y otra es hacerse trampas al solitario, la realidad es que o salen adelante las enmiendas o perderemos una cantidad incalculable de empleo que puede prolongarse muchos años", indicó.

Además, señaló que "si realmente quieren que los ERTE en Canarias no se conviertan en ERE es necesario que estas enmiendas salgan adelante y queden recogidas en los presupuestos", al tiempo que apuntó que no pueden permitirse que de los fondos de reconstrucción europeo para los próximos años "solo vengan a Canarias 29 millones de euros, sería un total desastre".

En este sentido, tanto Clavijo como Dávila recordaron que "con un cero turístico, con más de la población activa en paro o ERTE y con un paro juvenil del 61,7% las islas no pueden hacer frente a la situación con un presupuesto que no recoge esa realidad y que reduce al mínimo las posibilidades de las islas de aspirar a los 40.000 millones de los fondos de reconstrucción aprobados por la UE".

DEUDA DE CARRETERAS

Asimismo, Clavijo recordó que las enmiendas de CC-PNC recogen el reconocimiento de la deuda de Carreteras, más de 1.000 millones de euros que no se podrán utilizar para crear empleo en Canarias si no está recogida en el presupuesto.

"Seamos realistas, hay que decir la verdad, una adenda o una mención en el presupuesto o una firma en enero no garantiza que ese dinero pueda transferirse a Canarias y las islas ahora mismo no necesitan más promesas, necesita el dinero y si las anualidades no están en el presupuesto que se apruebe no hay posibilidad alguna de que llegue a las islas", comentó.

Así, los nacionalistas proponen que esa deuda se cobre en varias anualidades de tal forma que permita destinar 200 millones a gasto corriente, elevando así el techo de gasto de la Comunidad y por otro lado, ampliando el convenio de carreteras ya suscrito en 100 millones durante los próximos cinco años, lo que permitiría agilizar obra y genera empleo en el sector de la construcción.

Los nacionalistas hicieron también énfasis en las enmiendas destinadas a mejorar la Formación Profesional, un "paso imprescindible" para la recualificación de trabajadores en paro y también para mejorar la empleabilidad de los jóvenes canarios.

"Si no se aprueba", comentaron, "corremos el riesgo de condenar a una generación de jóvenes canarios al paro o a la diáspora".

A su juicio, "hay quien intenta reducir la aprobación de este presupuesto a una cifra, más millones para Canarias, pero se equivocan y hacen un daño enorme cuando lo plantean así porque de lo que hablamos es de que haya o no haya futuro en su tierra para miles y miles de jóvenes que ahora mismo se han quedado sin expectativas de trabajo alguno no en los próximos meses, en los próximos años y eso es algo incuantificable".

"No sacarlo adelante no es perder unos millones, es perder un intangible que nos empobrecerá durante décadas", señalaron.