CC propone 35 medidas de choque para contribuir a la recuperación económica de Tenerife

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El grupo nacionalista CC-PNC del Cabildo de Tenerife ha elaborado un plan integral con una serie de medidas de choque, de carácter inmediato, de apoyo a la recuperación económica para hacer frente a la pandemia del Covid-19.

El documento, que se puede consultar en la dirección http://cc-tenerife.org, ha sido presentado por el portavoz del grupo nacionalista, Carlos Alonso, que ha comparecido ante los medios a través de su Facebook Live.

En su intervención, Carlos Alonso ha afirmado que hay que trabajar "para que la economía no se pare y para que los efectos del virus no sean sólo sanitarios, sino que no se propaguen a la economía".

Por ello, el grupo nacionalista ha trasladado al presidente del Cabildo, Pedro Martín, un plan con 35 medidas para que sean estudiadas por el grupo de gobierno y se añadan a otras propuestas que puedan presentar los demás grupos.

Ante la situación actual de parón económico, Carlos Alonso considera que el Cabildo debe actuar rápidamente, incorporando los créditos del año pasado, unos 100 millones de euros, y aprobando un nuevo presupuesto.

Según Alonso, el Cabildo debe poner toda su capacidad a disposición de la isla. En este sentido, quiso dejar claro que CC-PNC "va a estar al 100%" con el grupo de gobierno para lograr poner en marcha unas medidas "viables y posibles".

Señaló, además, que estas propuestas deben de disponer de un presupuesto ambicioso para que tenga un impacto real sobre el sistema económico insular, generando un impacto sobre la oferta y la demanda que permita recuperar rápidamente los niveles actuales de empleo y producción.

El plan propuesto por CC-PNC se divide en cuatro bloques: propuestas centradas en la facilitación por parte de la Administración Pública de procedimientos y apoyo a la actividad económica y laboral; plan de choque para proteger las rentas y el mercado laboral ante el confinamiento y cierre económico; medidas fiscales y de protección de las empresas, y medidas para la promoción, para la recuperación de la actividad turística y la conectividad.

Dentro del primer bloque, el grupo nacionalista propone que el Cabildo agilice sus trámites y trabaje bajo el principio de inmediatez, dictando decretos de emergencia, de forma que los gastos vinculados a la crisis sanitaria puedan ejecutarse de manera rápida.

Para ayudar al tejido económico, CC-PNC plantea que todas las contrataciones que se realicen de emergencia por parte del Cabildo estén dirigidas a empresas locales, y para el resto de procedimientos, facilitar la urgencia, que si bien es menos rápido, también facilita la reducción de plazos en las contrataciones.

Este bloque de medidas incluye, además, la agilización de la línea de ayudas ordinarias del Cabildo, recurriendo al sistema de anticipo, de manera que la ayuda no se tenga que recibir una vez justificado el gasto, sino con carácter previo.

Asimismo, se plantea actuar en los servicios de Tesorería e Intervención para facilitar el pago a proveedores, de manera que se reduzca el plazo actual de 30 días al mínimo posible.

Además, se aboga por flexibilizar los criterios de aplicación de la Ley de Estabilidad, a través de una modificación legal que permita que todo el superávit se pueda dedicar a gastos vinculados a la crisis sanitaria y económica.

En el segundo bloque de medidas se propone realizar ayudas de emergencia, similares a las que se han planteado en caso de catástrofes naturales; facilitar mecanismos de apoyo a las empresas a través del ITER para impulsar el teletrabajo.

De igual forma, se plantea que el Cabildo dé ayudas a aquellas empresas que opten por los ERTES y no por los despidos; modificar el Plan Insular de Empleo; o realizar depósitos únicamente en aquellas entidades bancarias que establezcan medidas de apoyo a familias, autónomos y empresas, de forma que permitan mecanismos de aplazamiento de pagos.

El grupo nacionalista propone, también, que se dote de más fondos aquellos instrumentos del Cabildo destinados a favorecer a los sectores más vulnerables; establecer un aumento de los servicios que se prestan a mayores; reforzar programas como 'Barrios por el Empleo', y reducir el precio y mejorar las bonificaciones y las condiciones de uso para los colectivos más vulnerables de los servicios por los que cobra el Cabildo.

El tercer grupo, que tiene que ver con medidas fiscales o de protección de las empresas, contempla una reducción del IGIC o la revisión de las tasas que cobra el Cabildo, y el cuarto, relacionado con el turismo, incluye garantizar el mantenimiento del movimiento en puertos y aeropuertos, estableciendo protocolos que permitan que, una vez pasadas las medidas de control, los viajeros lo hagan en un entorno seguro.

A su vez, incluye una exención de las tasas aéreas en Canarias para incentivar los viajes, planificar ayudas para las compañías aéreas, y establecer medidas de promoción en los principales mercados para recuperar la actividad turística una vez pase esta etapa de confinamiento y cierre de hoteles.