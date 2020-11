CC se ratifica en el "abandono" del Gobierno a Canarias con la crisis migratoria y ve necesario pedir amparo a la CE

El secretario general, José Miguel Barragán, lamenta la sumisión de Torres y dice que "está a las órdenes de Madrid"

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general nacional de Coalición Canaria-PNC, José Miguel Barragán, advierte que el "abandono" del Gobierno central con Canarias en materia migratoria "hace necesario pedir el amparo de la Comisión Europea" pues tal y como se ha comprobado este viernes con la visita de dos ministros, "la voluntad de Madrid es convertir a las islas en la cárcel de la frontera sur de Europa".

Para Barragán, que ya denunció esta situación hace meses, la "supuesta descoordinación" del Gobierno central en este asunto "nunca ha sido tal" y añadió que "les ha interesado desde el primer momento no actuar porque su voluntad fue siempre la de dejar a los migrantes en Canarias" en contra de la voluntad de ellos mismos, que no quieren quedarse en las islas, tal y como señalan las organizaciones no gubernamentales que los atienden como CEAR y Cruz Roja.

El líder nacionalista asegura en una nota que "es inaceptable" que el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska "mienta" y aluda a una inexistente política migratoria de la UE.

"Las palabras del ministro, recogidas en varios medios, de que no va a haber derivaciones al territorio continental porque hay que evitar establecer una vía de entrada irregular en Europa son de una enorme gravedad", señaló, y le recordó al ministro que "esos migrantes ya están en Europa porque Canarias es Europa".

Barragán también hizo alusión a las medidas anunciadas por el presidente canario, Ángel Víctor Torres, tras su reunión con el ministro de Migraciones de crear 7.000 plazas de acogida en las islas y apuntó que "tan preocupante es la actitud del Gobierno de España como lo es el silencio, la justificación constante y la aceptación de Torres".

En ese sentido, aseguró que "la imagen que da el presidente canario dando la rueda de prensa junto con el ministro en la Delegación de Gobierno y no en la Presidencia del Gobierno puede parecer solo una cuestión de protocolo sin importancia, pero es la evidencia gráfica de un presidente de Canarias que está a las órdenes de Madrid".

"Si este es el famoso plan en que estaba trabajando el Gobierno de España, mejor se hubieran quedado los ministros en Madrid", denunció el líder de los nacionalistas canarios.

SÁNCHEZ NO DA LA CARA

Ante esta situación, Barragán señaló que es necesario "pedir amparo a la Comisión Europa" ante el "abandono" del Gobierno de Pedro Sánchez, "que deja a las islas solas haciendo frente a un fenómeno migratorio que, con 17.000 personas arribadas a las costas canarias en lo que va de año, no ha hecho más que empezar y no se sabe hasta donde puede llegar".

Para Barragán, "el único responsable de la descoordinación y la inacción del Gobierno de Pedro Sánchez, que sigue sin dar la cara mientras sus ministros se pelean entre ellos".