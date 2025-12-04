CC reclama al Estado que reactive el convenio para canjear loscarnets de conducir con Venezuela

El secretario de Política Exterior de CC, José Téllez, con afectados por la discriminación del carné de conducir - CC

SANTA CRUZ DE TENERIFE 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario ejecutivo de Políticas en el Exterior e Interculturalidad de Coalición Canaria, José Téllez, ha reafirmado el "compromiso" del partido con la situación que viven los venezolanos retornados y reclamado al Estado que reactive el convenio para canjear los carnets de conducir con Venezuela.

Según Téllez, "no pueden homologar su carnet de conducir en nuestro país, y pone en riesgo su capacidad de acceder al mercado laboral y a los servicios básicos, dificultando su integración en nuestro país".

En consecuencia, señala en una nota que desde todas las instancias del partido se están impulsando iniciativas que requieran la atención del Estado sobre este asunto, "dados los perjuicios que suponen para miles de repatriados, que tienen que desembolsar una cantidad económica que oscila entre 1.500 y 2.500 euros para obtener un nuevo permiso".

En su opinión, "esto genera una barrera difícil de salvar para muchas familias en proceso de integración".

Por ello, tanto desde el grupo de Coalición Canaria en el Parlamento autonómico como a través de la diputada nacional en el Congreso, Cristina Valido, se han presentado sendas Proposiciones no de Ley relativas a la reactivación del Convenio de Canje, firmado el 16 de mayo de 2005, a través de mecanismos seguros y eficaces de comprobación documental.

Este acuerdo operó satisfactoriamente durante más de una década, beneficiando a miles de ciudadanos de ambos países, recuerdan desde CC.

Para los nacionalistas canarios, "es imprescindible contar con un marco de cooperación bilateral, que permita canjear los carnets de conducir sin necesidad de realizar exámenes adicionales, facilitando así la movilidad y la integración social y laboral de los residentes".

José Téllez recordó también que la diputada Valido se ha interesado, también en el Congreso, por los procesos de obtención de la nacionalidad española por parte de descendientes de españoles al amparo de la Ley de Memoria Democrática, porque se ha constatado que "sí se han concedido a quienes tienen un abuelo o bisabuelo español pero no a quienes la ascendencia corresponde a una abuela o bisabuela".

Para Téllez, es necesario conocer qué medidas tiene previsto realizar el Gobierno español para aquellos descendientes que no han podido beneficiarse de esta ley, debido a esta discriminación por línea materna, y cuantos expedientes para la obtención de la nacionalidad permanecen pendientes de la recepción de la documentación necesaria para su tramitación en los consulados de Venezuela, Argentina, Uruguay y Cuba, así como la fecha prevista de resolución.

RECURSOS INSUFICIENTES

Estas preguntas "son del todo pertinentes dado los insuficientes recursos que cuentan las oficinas consulares en los mencionados países, por lo que además la diputada canaria ha solicitado por escrito la relación de recursos humanos extraordinarios, si los hubiera, y si está previsto ponerlos en marcha", concretó Téllez.

En esa línea apuntó que no se puede seguir adelante "esperando leyes con vigencia de 24 meses cada tres lustros, que conduce a la saturación de las dependencias consulares y a no dar respuesta a todas las demandas, por lo que es necesario una ley perenne que dé salida a un problema que otros países ya han solucionado, y resuelve casos de discriminación como el de los descendientes de mujeres emigrantes".

Igualmente José Téllez traslada la preocupación de la formación nacionalista sobre las prestaciones del Gobierno de España por razón de necesidad para los canarios residentes en Venezuela, Argentina, Uruguay y Cuba.

"La prórroga de los presupuestos estatales nos hace temer por la salida de estas ayudas que son imprescindibles para mantener el bienestar de nuestro conciudadanos en países que siguen atravesando una situación complicada", comentó.

En este sentido, la diputada Cristina Valido ha presentado al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones tres preguntas, con solicitud de repuesta por escrito, sobre cuántas prestaciones se han recibido en estos países los años 2023, 2024 y 2025, cuántas permanecen pendientes y cuántas han sido resueltas.