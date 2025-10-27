CC urge al Gobierno a aprobar el decreto sobre la 'agenda canaria' ante la "imposibilidad" de aprobar los PGE

Archivo - La portavoz de CC en el Congreso de los Diputados, Cristina Valido, y el secretario general, Fernando Clavijo - CC - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Coalición Canaria (CC) ha urgido este lunes al Gobierno de España a aprobar de forma inmediata el 'Decreto Canarias' para salvaguardar las especificidades del archipiélago y garantizar la ejecución de los compromisos con las islas, ante la "imposibilidad" de aprobar unos nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE) tras la ruptura con sus socios de Junts.

Tras la reunión del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) celebrada este lunes bajo la dirección del secretario general, Fernando Clavijo, la organización nacionalista advirtió de que la situación política en Madrid "no puede condenar a Canarias a la parálisis".

"Los canarios no pueden pagar las consecuencias de un Gobierno que ha perdido su mayoría parlamentaria", señalan, al tiempo que reiteran que "mientras el presidente Sánchez no se someta a una cuestión de confianza y aclare si sigue teniendo respaldo, debe garantizar la gestión ordinaria del Estado y, especialmente, el cumplimiento de los compromisos con Canarias".

El secretario nacional de Organización, David Toledo, insistió en que el 'Decreto Canarias' debe incluir medidas específicas en materia fiscal, económica y social, adaptadas a las circunstancias del archipiélago y acordadas previamente con el Ejecutivo autonómico, así como, el contenido íntegro de la 'Agenda Canaria'.

"No pedimos privilegios, pedimos respeto a nuestro fuero y al principio de lealtad institucional", subrayó Clavijo en una nota.

Toledo dijo también que "sin unos PGE a la vista, el 'Decreto Canarias' es la única herramienta viable para garantizar que las islas no queden fuera de la planificación estatal" y añadió que "no se puede permitir que la falta de estabilidad política en Madrid bloquee la gestión en Canarias ni ponga en riesgo inversiones, bonificaciones o ayudas esenciales para nuestra economía".

Toledo insistió en que Coalición Canaria "seguirá vigilante para que el Estado cumpla con lo acordado y con los derechos reconocidos en el Estatuto de Autonomía y el REF", recordando que "la Agenda Canaria debe ser respetada con independencia de los intereses partidistas de la política estatal".