La CCE vincula la falta de diálogo sobre la reducción de la jornada laboral a las horas bajas de Yolanda Díaz y de Sumar

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente ejecutivo de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE), José Cristóbal García, ha vinculado la falta de diálogo sobre el proyecto de reducción de la jornada laboral a 37,5 horas a la semana a la pérdida de credibilidad de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y a las horas bajas de Sumar.

Así lo ha manifestado este miércoles durante el transcurso de una entrevista en el programa 'A buenas horas', con José Luis Martín, que se emite en plataformas digitales.

"Lo grave de todo esto es que no ha habido diálogo, ha sido un monólogo y una exposición por parte de la ministra de Trabajo. Es su proyecto... algunos hacían otras cosas para perpetuarse en la historia pero ella quiere dejar su huella cuando se vaya, y más en un momento en el que está perdiendo mucha credibilidad ante la sociedad y su propio partido está en tiempos muy bajos".

No obstante, García entendió que la sociedad "no es tonta", que sabe lo que está pasando y que no se regalan las cosas. "No vivimos en un país que te paguen más por trabajar menos --observó--. No se cree nadie que esto vaya a funcionar igual sacando dinero no se sabe bien de qué o de dónde".

Por lo tanto, el vicepresidente ejecutivo de la CCE hizo especial hincapié en la falta de diálogo entre patronal y sindicatos para llegar a acuerdos sobre cómo ajustar la jornada, ya no puede ser lo mismo en todos los sectores, en todas las empresas y en todas la regiones.

"No podemos tratar a todos por el mismo rasero porque generamos más desigualdades. Y eso parece que les importa muy poco", aseveró García.

En cuanto a la tramitación parlamentaria, expuso que no está "nada claro" que vaya a salir como quiere Yolanda Díaz y que a lo mejor "sale otra cosa".

"Hay sectores que tienen menos de 37,5 horas porque se han llegado a acuerdos entre empresarios y sindicatos y porque se podía llegar a ese tipo de acuerdos. Esto es una clara intromisión entre la autonomía de las partes negociadoras y con una clara dimensión hacia una extrema izquierda que nos va a hacer mucho daño en el futuro", declaró el representante de la CCE.