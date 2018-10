CCOO ve una "paz temporal" en la huelga de las ITV y valora la mediación del Gobierno de Canarias

Publicado 10/10/2018 18:01:30 CET

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Acción Sindical de Comisiones Obreras (CCOO), Abel González, ha dicho este miércoles que hay una "paz temporal" en el conflicto abierto en el sector de las ITV gracias a la mediación del Gobierno de Canarias.

En declaraciones a Europa Press, ha comentado que este miércoles, empresas y trabajadores se han reunido con el director general de Trabajo, José Miguel González, para buscar una salida ante la falta de convenio y desregulación.

González ha comentado que el encuentro "ha sido un avance muy positivo" porque aunque no ha habido acuerdo se ha garantizado una segunda reunión, y se le va a dar un tiempo a las empresas para que se organicen mejor y haya una interlocución más óptima entre las partes.

"El motivo de la huelga era porque los empresarios no negociaban y ahora están negociando, por lo que la huelga no tiene sentido, pero si no se soluciona nada, volveríamos a la huelga", indica.