CEISA asegura que un tribunal ha suspendido toda actuación para su retirada del puerto de Santa Águeda, en Gran Canaria

Archivo - CEISA solicita la nulidad de la resolución de Puertos Canarios para "desmantelar" el puerto de Santa Águeda - RUBÉN GRIMÓN. CEDIDA POR CEISA - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 15 May. (EUROPA PRESS) -

La empresa Cementos Especiales de las Islas (CEISA) ha asegurado este viernes que el Tribunal de Instancia Nº 2 de Las Palmas de Gran Canaria ha acordado "suspender toda" actuación administrativa o material dirigida a la retirada o demolición de las instalaciones del Puerto de Santa Águeda, en el sur de Gran Canaria, actualmente explotadas por CEISA, hasta que exista una sentencia firme en el procedimiento judicial en curso.

El tribunal, señala en un comunicado CEISA, indica que "no existe aún una resolución firme" y decide otorgar la medida cautelar solicitada por la empresa, "paralizando así cualquier actuación de retirada o demolición".

El auto judicial recoge, indican, que la resolución de Puertos Canarios "no tuvo en cuenta el fallo judicial de julio de 2025, que dictaba la nulidad y retroacción" de las actuaciones.

Asimismo apuntan a que el tribunal subraya que "la ejecución material de la demolición antes de que exista un pronunciamiento judicial firme produciría daños irreversibles", afectando "de forma definitiva a la controversia aún pendiente" de sentencia.

La resolución recuerda, matiza la empresa, que la demolición genera "perjuicios de imposible o muy difícil reparación", así como que una eventual sentencia estimatoria "perdería su funcionalidad si las instalaciones ya hubieran sido destruidas".

En relación con ello, la resolución cita expresamente precedentes del Tribunal Supremo, que considera que la demolición "supone una destrucción de riqueza que puede resultar injustificada" si finalmente se estima el recurso pendiente. Por ello, y como no existe una exigencia inmediata de interés público, debe evitarse cualquier actuación irreversible hasta que exista sentencia firme.

El coordinador general de CEISA, Claudio Piernavieja, ha admitido que reciben "con gran satisfacción "esta resolución judicial, ya que "respalda" la postura de la empresa y "protege la continuidad operativa de CEISA en el Puerto de Santa Águeda".

Agrega que el tribunal actúa "con máxima prudencia al suspender" cualquier demolición, "evitando así daños materiales irreversibles y una destrucción injustificada de riqueza antes de existir una sentencia firme", por lo que apuntó que esta decisión "aporta tranquilidad" a los trabajadores y "garantiza la continuidad de una industria estratégica para Canarias".