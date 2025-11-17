Los centros de crisis 24 horas de Canarias atienden a casi 400 personas por violencias sexuales desde su apertura

La consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, en la sectorial de Igualdad - CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, ha informado este lunes que los cinco centros de crisis 24 horas del archipiélago han atendido, desde su apertura, a casi 400 personas, de las que 339 eran víctimas directas de violencias sexuales (304 mujeres y 35 menores de 18 años) y 55 familiares o personas del entorno que precisaron algún tipo de atención profesional.

También en este periodo se produjeron 161 activaciones por parte del 112, según ha informado la Consejería regional de Bienestar Social en nota de prensa, tras participar la consejera en la Conferencia Sectorial de Igualdad en la que, entre otros asuntos, se aprobó el procedimiento básico para acreditar las situaciones de violencias sexuales.

El procedimiento, que tendrá validez nacional, permitirá a las mujeres víctimas acceder a todos los derechos, prestaciones, recursos y servicios que precisen, tal y como ya recogía la Ley Orgánica 10/2022 de garantía integral de libertad sexual.

Delgado se ha congratulado de esta aprobación, tras la sectorial, ya que indicó que permitirá a Canarias desarrollar la normativa necesaria para que las víctimas de las violencias sexuales puedan acceder a los derechos y protección que precisen.

Admitió que se necesitaba adelantar este procedimiento estatal porque permitirá establecer el decreto en Canarias y regular las ayudas a las víctimas de violencia sexual, "que ya cuentan con una partida para el próximo año".

Añadió que, como recoge el procedimiento aprobado en la Conferencia sectorial de Igualdad, esta acreditación de las situaciones de violencias sexuales "tendrá carácter administrativo y podrá ser solicitada por las mujeres, niñas, niños y adolescentes, en tanto víctimas principales de todas las formas de violencia sexual cuando no hayan presentado denuncia previa", así el procedimiento judicial haya sido archivado o sobreseído, y el penal "esté en trámite o tengan sentencia condenatoria firme", entre otras.

En el proceso de valoración informó de que se tendrán en cuenta aspectos como si la solicitante ha emprendido acciones judiciales previamente; la duración, la forma y la gravedad de la violencia sufrida; las secuelas psicológicas derivadas de la situación de violencia sexual; o las secuelas en la salud sexual y reproductiva.

Además del contexto y el daño social, (rechazo, aislamiento, pérdida de apoyo familiar o comunitario), así como las dificultades para mantener su vida laboral, educativa o personal. También se tendrá en cuenta las situaciones especiales de vulnerabilidad, tales como la edad, la discapacidad, problemas de salud mental, el embarazo, la dependencia económica y/o emocional respecto al agresor. Si la solicitante tiene hijos o hijas menores de edad o que resida en zonas rurales.

Las acreditaciones serán emitidas por órganos, organismos, servicios y recursos de las administraciones públicas habilitados y este listado será actualizado periódicamente por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género.

CENTROS EN CANARIAS

Canarias tiene cinco centros de atención a las violencias sexuales ubicados físicamente en las islas de Gran Canaria, Tenerife, La Palma, Lanzarote y Fuerteventura, que se han sumado a los recursos de la Red de Atención Integral a las Víctimas de Violencia de género que el Instituto Canario de Igualdad (ICI) financia en cada isla con todos los cabildos.

El servicio está disponible las 24 horas los 365 días del año y "no es preciso" haber denunciado con anterioridad para recibir la atención.

Estos centros, apuntan, están conformado por un equipo integrado por diferentes profesionales que prestan ayuda psicológica especializada, centrada en el bienestar emocional y la recuperación; asesoramiento jurídico, orientación legal y asesoramiento en el caso que querer interponer una denuncia; y apoyo social, para hacer el acompañamiento en la toma de decisiones y facilitar el proceso de recuperación.

En cuanto a la actividad de los centros, se rige por un protocolo de actuación en el que se establecen los criterios de intervención y se garantiza la integración de estas nuevas instalaciones con los servicios ya existentes, tales como el 112 y el 012, para actuar de la manera "más eficaz y rápida" cuando la mujer acaba de ser agredida.

El equipo profesional ofrece asesoramiento también al entorno, si se precisa, para que tenga herramientas con las que apoyar y acompañar a la víctima en su proceso de recuperación.

El proyecto cuenta con fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia impulsado por el Gobierno de España.

La sectorial, que ha estado presidida por la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha servido para que las comunidades autónomas recibieran también información sobre el Anteproyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de violencia vicaria y los fallos en el sistema Cometa.