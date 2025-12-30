Los centros de crisis 24 horas del ICI atienden a 519 mujeres y menores desde su apertura en el mes de mayo

Archivo - La consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado - GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los cinco centros de crisis 24 horas para atender a las mujeres víctimas de violencias sexuales impulsados por el Instituto Canario de Igualdad (ICI) han atendido a 519 mujeres y menores desde su apertura en el pasado mes de mayo.

De este total, 439 eran víctimas directas de violencias sexuales, 50 de ellas menores de 18 años y 80 eran familiares o personas del entorno que precisaban algún tipo de atención profesional.

Además, en este periodo se produjeron 206 activaciones por parte del 112, 016, o Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, según ha informado la Consejería de Bienestar Social, igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias.

De acuerdo al tipo de violencia ejercida, cerca de la mitad, el 41% fueron agresiones sexuales con penetración, el 35% agresiones sexuales sin penetración y el 13% situaciones de acoso sexual. En el 5% de las ocasiones fue una violencia grupal y en el 10% de las ocasiones se sospecha que hubo sumisión química.

Mientras, atendiendo al lugar, el 38% se produjeron en el ámbito íntimo familiar y el 12% en el ocio nocturno; de acuerdo al tiempo el 60% fueron violencias registradas en el último año.

La consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, comentó que "en apenas seis meses, estos centros se han convertido en un referente, en un espacio seguro donde cualquier mujer o menor víctima de violencia sexual puede acudir o activarlo de urgencia a través del 112 y recibir la atención y el acompañamiento que precisa en los primeros momentos más críticos".

"Pero también --continuó-- son un lugar donde acudir para recibir atención psicológica o legal de alguna violencia pasada, silenciada durante años y para ello pueden contactar directamente con el centro o también por supuesto llamando al 112 o el 012".

Delgado expuso que los datos apuntan a que solo se denuncia el 11% de las agresiones, por lo que "es evidente que la vergüenza debe cambiar de bando, son los violadores los delincuentes, los que deben avergonzarse y a los que la sociedad debemos señalar y aislar".

Por su parte, además de prestar atención profesional a víctimas de violencias sexuales, los centros de crisis pueden acreditar esta situación a efectos administrativos, a las mujeres y menores que hayan sido víctimas tal y como recogía el BOE en su edición del pasado 19 de diciembre.