CEOE-Tenerife ve "continuistas" los presupuestos canarios de 2025 y carga contra el 'céntimo forestal'

La economía canaria cerrará el año con un crecimiento del 3% y sufrirá una cierta desaceleración en 2025, con un punto menos

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

CEOE-Tenerife ha tildado este viernes de "continuistas" los presupuestos autonómicos de 2025, ha advertido de la "peligrosa" evolución de la inversión y ha cargado contra el 'céntimo forestal' que por el momento van a desarrollar los cabildos de Tenerife y Gran Canaria.

El presidente, Pedro Alfonso, ha dicho en la presentación del informe de coyuntura de la patronal que el Gobierno canario "cuela un impuesto medioambiental" aunque sea "de manera romántica", pero se trata de un "impuesto nuevo" que abre la puerta a la creación de más impuestos ambientales en el futuro. "No estamos en la línea de apoyar, necesitamos soluciones", ha agregado.

Ha reconocido que el presupuesto crece en 370 millones pero "todo va" a mantener el estado del bienestar por lo que "no hay importes suficientes ni para invertir en infraestructuras, ni en carreteras, ni por supuesto en vivienda".

En este caso concreto ve "bien" los incentivos para el desarrollo del mercado inmobiliario pero ha dejado claro que no serán "eficientes" si no se activan 100.000 viviendas nuevas en las islas.

Afonso ha advertido también de que "Canarias sola no puede salir de esta crisis" y ha puesto como ejemplo que País Vasco, con una población parecida a la del archipiélago, tiene los mismos ocupados pero la mitad de tasa de paro porque su actividad económica es de "mayor valor añadido" y le sacan el "máximo rendimiento" a la financiación con el Estado.

En ese sentido ha comentado que Canarias "viene soportando" con recursos propios el "déficit" de la financiación autonómica y esos fondos los dedica a "tapar agujeros" y en un contexto de aumento de la población y de la cartera de servicios.

Ha dicho también que el absentismo en las islas ronda el 9% y la economía sumergida llega al 17,9% del PIB, unos 10.740 millones, según un informe de la Universidad de Murcia, algo que Afonso no ha achacado a horas extra no pagadas o conversión de contratos sino a un "problema social" que "tiene un alto porcentaje en la delincuencia y en los problemas de prostitución, drogas, que también están incorporadas ahí y que no hay soluciones que van más allá del mundo económico".

Ha lamentado igualmente que la productividad ha caído un 16% en la última década por lo que los canarios son cada vez "más pobres", un hecho que ha calificado de "frustrante" porque los empresarios asumen riesgos e invierten más y ese esfuerzo "se diluye" en la presión fiscal y la carga regulatoria.

Por ello, ha exigido al Gobierno de Canarias que cumpla su promesa electoral y rebaje el tipo general del IGIC.

El presidente de los empresarios tinerfeños ha señalado que el Gobierno central "tiene que dejarse de estrategias electoralistas y pensar que sin Presupuestos Generales del Estado Canarias no sale de la pobreza" pues el archipiélago solo podría 'vivir' de la recaudación presupuestaria pero sin incorporar nuevos planes o actualización de infraestructuras.

"PASIVIDAD" DEL ESTADO EN LAS MANIFESTACIONES TURÍSTICAS

Asimismo ha dicho que a los empresarios no les ha "gustado nada" la "pasividad" del Estado con las manifestaciones turísticas que se celebraron el pasado domingo en diversos puntos del archipiélago y se ha preguntado "como se puede permitir" que accedieran fuera del trazado permitido y "acosar a familias" de turistas en una playa del sur de Tenerife.

"Esta no es la actitud", ha detallado, al tiempo que ha precisado que "Canarias no es esta minoría de personas" sino un destino tradicional que "cuida al turista y vive del turismo" y que debe complementar esta actividad económica con el fortalecimiento de otros sectores.

Con todo, aunque la patronal detecta algunos signos de ralentización económica prevé que Canarias cierre este año con un aumento del 3% del PIB que caería hasta el 2%, de forma aún muy provisional, el próximo año.