Eclipse.- Cerrada la GC-216, que da acceso a Tamadaba (Gran Canaria), ante la observación del eclipse de este miércoles - CABILDO DE GRAN CANARIA

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Gran Canaria ha procedido este miércoles a cerrar al tráfico de la carretera de Tamadaba, la GC-216, en el cruce de Acusa.

La decisión se toma tras declarar el Gobierno regional la situación de prealerta del Plan Territorial de Emergencia de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Canarias (PLATECA) por evento multitudinario ante el eclipse parcial de sol de este miércoles, según informa el Cabildo en su perfil oficial en 'X'.

La institución ha precisado que la decisión también se prolongará a este jueves, con motivo de la observación de las Perseidas.

La prealerta se activa en toda Canarias a partir de las 13.00 horas de este 12 de agosto por el riesgo de un "aumento extraordinario" de la movilidad y posibles concentraciones de población en puntos concretos de las islas abiertos al oeste ante el eclipse parcial de sol que se producirá entre las 18.57 y las 20.45 horas.

Asimismo, desde la Dirección General de Emergencias se expuso que esta decisión se adopta, con base en la situación prevista, para garantizar la seguridad de las personas que se desplacen a observar el fenómeno, así como minimizar el riesgo de incendios forestales asociado a una eventual concentración de población en zonas forestales y de interfaz, especialmente en caso de concurrencia de condiciones meteorológicas adversas.

Además se pretende reforzar el intercambio de información, el seguimiento permanente del evento y la coordinación entre el Gobierno de Canarias, los cabildos insulares, los ayuntamientos, la Administración General del Estado y los servicios de seguridad, emergencias, sanidad, carreteras, transportes y medio ambiente, con el objetivo de evitar las posibles afecciones a los servicios sanitarios, de socorrismo, transporte y telecomunicaciones.