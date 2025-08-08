Cerrada la red de senderos en zona forestal en El Hierro ante el riesgo de incendios y las altas temperaturas - CABILDO DE EL HIERRO

VALVERDE (EL HIERRO), 8 (EUROPA PRESS)

El Cabildo de El Hierro ha activado este viernes el Plan Insular de Emergencias de Protección Civil de la isla ante la declaración de la alerta máxima para este fin de semana por riesgo de incendio forestal y temperaturas máximas, que incluye entre otros, el cierre del uso público de la red de senderos en zona forestal.

Asimismo, se prohíbe la cacería dentro de la masa Forestal. De este modo, se recomienda su práctica solo por debajo de la cota de 500 metros de altitud.

Además, se cierra a uso público la red de senderos dentro de la masa forestal y aquellos senderos que estén situados por encima de la cota 500 metros de altitud en toda la isla. También se cierra a uso público las zonas recreativas de las hoyas de El Pino y El Morcillo, según ha precisado la institución en una nota.

Entre las medidas, se prohíbe el uso cultural del fuego (quemas agrícolas y forestales, prescritas, de rastrojos, de matorrales, de regeneración de pastos, de residuos, etc.), así como también su uso recreativo (barbacoas, hogueras, fuegos de campamento, cocinas de gas, entre otros) en las zonas de riesgo.

También quedan prohibidos los trabajos con maquinarias o herramientas que puedan proyectar chispas o elementos incandescentes: motodesbrozadoras, equipos de soldadura, radiales de corte, entre otros, así como cualquier aprovechamiento forestal.

A ello se suma la prohibición de exhibiciones pirotécnicas, cajas chinas, voladores, petardos, bengalas y cualquier otro material pirotécnico en la zona de riesgo y todos aquellos lugares en los que pudiera producirse un incendio que afecte la seguridad de las personas o bienes.

Se prohíbe la circulación con cualquier vehículo a motor por la red de pistas para la circulación de vehículos de motor con finalidad recreativa, excepto por uso de servidumbre para el acceso de sus titulares a propiedades e infraestructuras.

Desde el Cabildo se ha solicitado colaboración ciudadana para que se extremen las precauciones con cualquier actividad que pueda generar incendios: fumadores, grupos electrógenos, material eléctrico, etc.