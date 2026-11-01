Cerrado el acceso al pico del Teide tras registrarse una primera nevada durante la borrasca que afecta hoy a Canarias

Nevada registrada en el Pico del Teide y en el entorno del Refugio de Altavista durante la borrasca que afecta este 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, a Canarias - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

La borrasca que afecta este domingo a Canarias, y que pone en alerta por intensas lluvias a La Palma y Tenerife, ha dejado una nevada en la zona de el Pico del Teide y el Refugio de Altavista, en el Parque Nacional del Teide.

Asimismo, el Cabildo ha procedido a cerrar el acceso al Pico del Teide, excepto para montañeros con equipamiento invernal, según ha informado la corporación insular en una nota.

El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emergencias, ha declarado la alerta por lluvias en La Palma y Tenerife a partir de la madrugada de este domingo.

Esta decisión se adopta de acuerdo con la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología junto a otras fuentes disponibles y en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).

La situación afecta, asimismo, a cumbres y a la vertiente oeste de la isla de La Palma, y al área metropolitana de Tenerife. Las islas de El Hierro, La Gomera y el resto de las islas de La Palma y de Tenerife permanecerán en situación de prealerta. Para la isla de Gran Canaria se declara igualmente la situación de prealerta.

Durante el domingo, se esperan precipitaciones localmente fuertes, que podrán alcanzar o superar los 30 mm en una hora en las cumbres y oeste de La Palma y en el área metropolitana de Tenerife.

En el resto de La Palma y de Tenerife, y en El Hierro, La Gomera y Gran Canaria, las precipitaciones podrán alcanzar o superar los 15 mm en una hora, con chubascos de distribución irregular y, en general, poco persistentes.