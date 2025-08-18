Un ciclista de 73 años resulta herido moderado tras chocar con un turismo en Los Realejos (Tenerife)

Archivo - Ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC) - CEDIDO POR 112 CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un ciclista de 73 años resultó herido moderado tras chocar con un turismo sobre las 09.00 horas de este lunes en la vía TF-5, dentro del municipio de Los Realejos (Tenerife), según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112.

El varón presentó varios traumatismos de carácter moderado, por lo que fue asistido y estabilizado por el Servicio de Urgencias Canario (SUC) para su posterior trasladado en una ambulancia de soporte vital básico al Hospital Universitario Hospiten Bellevue.

Por su parte, agentes de la Guardia Civil se hicieron cargo de regular el tráfico en la vía y de realizar el atestado correspondiente.