Una ciclista herida moderada al sufrir una caída en la zona de Charco San Ginés, en Arrecife (Lanzarote)

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ARRECIFE (LANZAROTE), 11 (EUROPA PRESS)

Una ciclista, de 47 años, ha resultado herida de carácter moderado al sufrir una caída en la zona de Charco San Ginés, en Arrecife (Lanzarote), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se han producido sobre las 12.57 horas y hasta la zona indicada se han trasladado efectivos del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que, en el momento inicial de la asistencia, presentaba lesiones de carácter moderado, salvo complicaciones, por lo que fue trasladada en la ambulancia al Hospital Doctor José Molina Orosa.

En el lugar también se personaron agentes de la Policía Local que colaboraron con los recursos intervinientes.