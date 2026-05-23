Un ciclista herido moderado al caer por un barranco de Arucas (Gran Canaria)

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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 23 May. (EUROPA PRESS) -

Un ciclista, de 40 años, ha resultado herido de carácter moderado tras precipitarse por un barranco de Arucas, en la isla de Gran Canaria, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se han producido a las 13.08 horas de este sábado en la calle Doctor Fleming del citado municipio, lugar hasta el que se trasladó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que comprobó que el afectado presentaba lesiones de carácter moderado, salvo complicaciones, por lo que fue trasladado en ambulancia sanitarizada al Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín.

En el lugar del incidente también se personaron agentes de la Policía Local que realizó las diligencias correspondientes.