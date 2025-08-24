Cielos poco nubosos con moderados descensos de las temperaturas en medianías y zonas altas para este lunes en Canarias

Archivo - La Playa del Inglés, la playa más conocida de la zona sur de Gran Canaria - CARLA BONNET/EUROPA PRESS - Archivo

MADRID/SANTA CRUZ DE TENERIFE 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para este lunes cielos poco nubosos y presencia de nubes altas en el archipiélago. Sin embargo, en el norte, predominarán los intervalos nubosos, que tenderán a abrirse a amplios claros por la tarde, cuando no se descartan lluvias débiles y ocasionales a últimas horas.

Las temperaturas sufrirán pocos cambios en costas, si bien podrán registrarse moderados descensos de las mismas en medianías y zonas altas de las islas, especialmente en las máximas.

Respecto al viento, soplará moderado del norte a nordeste, con intervalos de fuerte en vertientes sureste y noroeste, así como a partir de la tarde-noche en cumbres y medianías del sur de las islas de Gran Canaria y La Gomera.

La previsión no descarta rachas puntualmente muy fuertes en estas zonas a últimas horas. Mientras, en el suroeste de las islas montañosas, habrá un predominio de las brisas.

RESTO DE ESPAÑA

En el conjunto de España, se espera que la jornada esté marcada por nubes que dejen chubascos y tormentas localmente fuertes en Pirineos y determinadas zonas de Aragón, Cataluña, Comunidad Valenciana y Baleares. Las temperaturas máximas aumentarán en los cuadrantes sudoeste y nordeste, sin grandes cambios en el resto.

Además, se pronostica la presencia de una dana al sudoeste de la Península con incertidumbre acerca de su trayectoria, aunque se espera que la reabsorba la circulación general.

La previsión es que se registren nubes bajas y bancos de niebla matinales en Galicia, Cantábrico, alto Ebro y Estrecho, así como en puntos del tercio oriental y Baleares.

Se espera desde el principio abundante nubosidad media y alta en Alborán, mitad este peninsular y Baleares. Las nubes se irán desplazando de sur a norte, con posibilidad de chubascos y tormentas, más probables en el nordeste y este por la tarde.

La AEMET apunta que estas tormentas pueden ser localmente fuertes en Pirineos, así como en otras zonas de Aragón, Cataluña, el norte de la Comunidad Valenciana y las islas Baleares.

NUBOSIDAD BUENA PARTE DEL INTERIOR

Asimismo, se desarrollará nubosidad de evolución en buena parte del interior peninsular, por lo que pueden darse chubascos o tormentas dispersos en la Cantábrica occidental y en el Estrecho.

En los nortes, se esperan intervalos nubosos con probables lluvias débiles. También es probable que haya calima en Alborán, tercio sudeste y Baleares.

Las temperaturas aumentarán en los cuadrantes sudoeste y nordeste, las máximas descenderán en Canarias y no se pronostican grandes cambios en el resto. Así, podrían superarse los 35 grados en el Guadalquivir, Guadiana, Tajo y Ebro.

Las mínimas descenderán en zonas del oeste peninsular, con aumentos en el Cantábrico, mitad sur y tercio oriental. En el resto, serán similares a las de este domingo: no bajarán de 20 grados en área mediterránea, Ebro y amplias zonas de la mitad sur.

Respecto a los vientos, soplarán flojos en general en la Península y Baleares, más intensos en los litorales, predominando el noroeste en Galicia, sur en el interior, este localmente moderado en el área mediterránea oriental y variable en Alborán.