Cielos poco nubosos y temperaturas sin cambios para este lunes en Canarias

Archivo - Una persona hace ejercicio con un aro el día más frío del año en la playa de las Canteras, a 21 de enero de 2023, en Las Palmas de Gran Canaria, Las Palmas, Canarias (España). - Europa Press - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE/MADRID 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

Canarias contará este lunes con cielos poco nubosos, salvo intervalos ocasionales en zonas del interior por la tarde e intervalos nubosos en áreas del norte, según informa la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Respecto a las temperaturas, sufrirán pocos cambios en general, a excepción de ligeros descensos en las mínimas y ligeros ascensos de las máximas en zonas del interior. Los termómetros oscilarán entre los 27 grados de máxima en la isla de Tenerife y los 15 de mínima en la isla de El Hierro.

El viento soplará flojo del nordeste, mientras será moderado en costas del sureste. En cumbres, soplará flojo variable, salvo en altas cumbres, que será moderado del suroeste.

En el resto del país, el calor mantendrá este lunes en aviso a siete comunidades autónomas --Aragón, Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña, Navarra, La Rioja y Comunidad Valenciana-- mientras las tormentas volverán a hacer acto de presencia por la tarde en el interior nordeste, con chubascos localmente fuertes y granizo en regiones del Ebro, el Pirineo occidental y zonas aledañas.

La estabilidad predominará en la mayor parte del país con cielos poco nubosos o despejados. La influencia de un sistema de bajas presiones al noroeste de la Península dejará cielos nubosos o con intervalos nubosos en el Cantábrico y Galicia, con precipitaciones ocasionales en el oeste gallego.

Por la tarde se formará nubosidad de evolución en el noroeste peninsular con chubascos y tormentas ocasionales en Galicia y Asturias. Una calima afectará al tercio este peninsular y Baleares.

En cuanto a las temperaturas, las máximas descenderán en la mayor parte del extremo norte peninsular, de forma notable en el Cantábrico oriental, a excepción del nordeste, donde habrá pocos cambios.

Predominarán los ascensos en el tercio sur, Baleares, Comunidad Valenciana y zonas aledañas. Los termómetros superarán los 35 grados en Baleares, el tercio este peninsular, zonas del Guadalquivir, la meseta Sur y Alborán, pudiendo llegar a los 38 grados en regiones del nordeste y Mallorca, en la línea de los 40 grados registrados este domingo en Logroño y los 39 de Pamplona.

En cuanto a las mínimas, registrarán ascensos en el nordeste peninsular y descensos en el resto de la mitad norte y en la meseta Sur. No bajarán de los 20 grados en el Mediterráneo y el tercio nordeste.

El viento soplará moderado de componente oeste en los litorales del sur peninsular y de sur en los del oeste de Galicia. En el resto de la Península predominará viento flojo de componentes oeste y sur, salvo en el Cantábrico, con viento del norte, y en la fachada oriental, con viento del este. En Baleares irá de flojo a moderado del este rolando a sur y en Canarias el alisio será moderado.