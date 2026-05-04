Cinco personas heridas de diversa consideración tras una colisión frontal de dos turismos en Gáldar (Gran Canaria)

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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 4 May. (EUROPA PRESS) -

Un total de cinco personas han resultado heridas de diversa consideración tras la colisión frontal de dos vehículos a su paso por Gáldar, en la isla de Gran Canaria, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

El accidente de tráfico se ha producido a las 23.37 horas de este domingo en la GC-202, en el municipio de Gáldar, lugar hasta el que se trasladó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que comprobó que una mujer, de 80 años, presentaba inicialmente un trauma facial y en la cadera de carácter grave.

Asimismo asistieron a un hombre, de 30 años, que presentaba un traumatismo torácico de carácter moderado. Ambos heridos fueron trasladados en ambulancias al Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín.

El personal del SUC atendió además a una mujer, de 80 años, con traumatismo torácico de carácter moderado, que fue trasladada en ambulancia al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria.

Además atendieron a una joven, de 19 años, con policontusiones de carácter leve, y a un chico, de 18 años, con cervicalgia de carácter leve, siendo ambos trasladados en ambulancias al Hospital Perpetuo Socorro.

En el lugar del accidente también se personaron efectivos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria, que aseguraron los vehículos accidentados y colaboraron con el resto de los recursos de emergencias, así como agentes de la Policía Local que reguló el tráfico en la vía y realizó el atestado correspondiente.