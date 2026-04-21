El cineasta chino Bi Gan recibirá la Lady Harimaguada de Honor del 25º Festival de Cine de Las Palmas de Gran Canaria

Fotograma del filme 'Largo viaje hacia la noche' de Bi Gan - CEDIDO POR AYUNTAMIENTO LPA

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El 25º Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria rendirá tributo al cineasta chino Bi Gan entregándole la Lady Harimaguada de Honor el próximo 29 de abril, a las 19.00 horas, en Cine Yelmo.

Así lo ha informado la organización, que agrega que con este reconocimiento se quiere honrar al director, guionista, poeta y fotógrafo, que ya en 2016 recibió el máximo galardón del Festival con Kaili Blues, su primera película.

Bi Gan recibirá la estatuilla justo antes de la proyección de su último estreno mundial, Resurrection (China, Francia, 2025, 160 min.), Premio Especial del Jurado en Cannes 2025, que se acompañará del corto Secret Goldfish (China, Taiwán, 2016, 1 min.).

Por su parte, el equipo del Festival ha querido hacer coincidir el homenajear al autor chino con el estreno en el Archipiélago de una obra que ha recibido el elogio unánime de la crítica mundial.

A partir de ese momento, se irán programando los tres largos y cortos que componen la retrospectiva, así como dos títulos más escogidos por el autor.

Los ecos de Kaili Blues (China, 2015, 110 min.) regresarán al Festival en un programa doble que se completa con el corto The Poet and Singer (China, 2012, 22 min.). También Largo viaje hacia la noche (China, Francia, 2018, 140 min.) se mostrará con su cortometraje A Short Story (China, 2022, 15 minutos). Y cada proyección se acompañará de la experiencia única de un coloquio con el director.

Asimismo, Bi Gan tendrá la oportunidad de señalar los aspectos que le han llevado a escoger las obras Spring in a Small Town de Fei Mu (China, 1948, 93 min.) y The World de Jia Zhangke (China, 2004, 138 min.), una coincidencia que cruza esta visita con el recuerdo del cineasta que recibió el Premio Décimo Aniversario del Festival de Las Palmas de Gran Canaria, Jia Zhangke, precisamente con la película que ganó la Lady Harimaguada de Oro de 2005, The World.