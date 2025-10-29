Una cirugía mínimamente invasiva en el HUC (Tenerife) logra corregir las malformaciones esofágicas en dos bebés

SANTA CRUZ DE TENERIFE 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El servicio de Cirugía Pediátrica del Complejo Hospitalario Universitario de Canarias (HUC), en Tenerife, ha realizado por primera vez una cirugía mínimamente invasiva por toracoscopia para corregir una malformación de esófago de dos bebés recién nacidos.

Asímismo, a diferencia de la técnica tradicional abierta, la técnica toracoscópica permite acceder al tórax mediante pequeñas incisiones, utilizando una cámara de cinco milímetros e instrumental quirúrgico de tres milímetros, lo que reduce significativamente el trauma quirúrgico, el dolor postoperatorio y el tiempo de recuperación del paciente, según ha explicado el centro hospitalario en una nota.

Además, esta técnica disminuye las posibles secuelas a largo plazo de la cirugía abierta en el desarrollo posterior de la caja torácica del recién nacido.

El servicio de cirugía pediátrica del HUC ya había obtenido "excelentes resultados" en técnicas mínimamente invasivas aplicadas a otras malformaciones torácicas en la infancia y adolescencia, como las de la pared torácica o pulmonares, así como en otras patologías neonatales, incluyendo la estenosis hipertrófica de píloro, la hernia diafragmática y las malrotaciones intestinales.

Ahora, en cambio, se ha conseguido implantar "con éxito" en la atresia de esófago, con una recuperación rápida y sin incidencias en los dos casos. En concreto, se trata de la primera intervención íntegramente realizada por toracoscopia de estas características que se realiza en el servicio de Cirugía Pediátrica del HUC.

DESARROLLO DEL PROCESO

La corrección de la malformación consistió en desconectar el esófago distal de la tráquea, cerrar la comunicación en vía aérea, abrir el esófago proximal y unir ambos extremos mediante sutura quirúrgica para permitir al paciente comer con normalidad tras su recuperación. Uno de los bebés requirió una cirugía en dos tiempos, con tracción de los extremos esofágicos en la primera y unión de los mismos en la segunda, ya que las dos partes del esófago distaban mucho la una de la otra y hacía imposible el proceso en una sola cirugía.

Esto, especifican, se logra tras varios años de subespecialización del servicio de Cirugía Pediátrica, que consta con ocho facultativos especialistas de área y una jefa de sección y abarca toda la patología torácica, digestiva, plástica, urológica-ginecológica y oncológica de la infancia. Las intervenciones cuentan con un equipo multidisciplinar que comprende también a anestesia pediátrica, pediatría y enfermería.

Resalta el complejo hospitalario que el crecimiento de este servicio desde 2021 ha sido "exponencial", dando a día de hoy asistencia a toda la provincia de Santa Cruz de Tenerife en los centros hospitalarios de Hospital Universitario de Canarias y del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, en Tenerife, incorporando también recientemente la asistencia ambulatoria en el Hospital Universitario de La Palma.