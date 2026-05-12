Clamidia, gonorrea y sífilis, las ITS "más comunes" en Canarias con un impacto "elevado" en jóvenes de 15 a 29 años

Acto de presentación de la campaña ''Menos de un milímetro' para la prevención de ITS en Canarias - GOBIERNO DE CANARIAS

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 12 May. (EUROPA PRESS) -

Las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) más comunes en Canarias son la clamidia, gonorrea y sífilis, y cuentan, además, con un impacto especialmente elevado en el grupo de jóvenes de 15 a 29 años. De hecho, en 2023, el 63% de los nuevos diagnósticos del virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) se dieron en menores de 35.

Así lo exponen los informes de la Dirección General de Salud Pública de Canarias, que detalla, además, que el Archipiélago está entre las comunidades con mayor incidencia de VIH: en 2022, se notificaron 5,9 nuevos diagnósticos por cada 100.000 habitantes, por encima de la media nacional (5,4), según informa este martes la Consejería de Bienestar Social en una nota de prensa.

Para visibilizar y sensibilizar sobre estas cifras, la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, en colaboración con la Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales de Canarias (ESSSCAN), adscrita a la Consejería de Sanidad, ha lanzado una campaña bajo el lema "Menos de un milímetro".

La iniciativa quiere contrarrestar el repunte de las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) en las islas y el incremento de su incidencia de manera especial entre la población juvenil. Busca fomentar la prevención, el uso del preservativo y el autocuidado como hábitos normalizados y positivos en la vida sexual de la juventud.

'MENOS DE UN MILÍMETRO'

El letrista y creador de música digital, David Omar (Laboratorio Musical) que ha sido el encargado de la creatividad musical de la campaña, explicó que el objetivo es llegar a los jóvenes con una letra y una música que no solo hable de las transmisiones, sino del consentimiento y la libre elección".

La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y familias, Candelaria Delgado, ha recordado que esta campaña "se incluye dentro del plan de acción que hemos elaborado para la juventud, que ahora se ha puesto en el centro de la acción pública" y ha insistido en el hecho de que "las políticas de juventud no son un complemento y por eso hemos impulsado una visión integral y moderna y hemos actuado a nivel de todo el Gobierno".

El director general de Juventud, Daniel Morales, ha señalado, además, que el objetivo es que ayuntamientos, otras instituciones y entidades del tercer sector se sumen ya que es una campaña "a largo plazo" y ha explicado que, además del vídeo, se ha creado una web con materiales descargables para que todas las entidades que se sumen lo puedan difundir en sus espacios de actuación, y un tema musical que sonará en festivales y otros eventos.

SOBRE LA CAMPAÑA

La campaña se compone de una pieza audiovisual para redes sociales y medios digitales, y una web oficial donde se aloja información actualizada sobre ITS, recursos oficiales de prevención, y el listado de entidades adheridas. Además, se han realizado tiradas de preservativos para distribuir en eventos, como previsiblemente el Cook Music Fest y el Granca LiveFest, y acciones formativas en los centros educativos.

Daniel Morales argumentó que con "Menos de un milímetro", el Gobierno quiere hacer alusión al grosor que tiene un preservativo y como, su correcta utilización durante las relaciones sexuales, puede marcar la diferencia entre la salud y la enfermedad, entre una vida saludable o convivir con una infección de transmisión sexual.

"Menos de un milímetro, se convierte en el símbolo perfecto de la prevención: un recordatorio contundente de que basta con un gesto pequeño para proteger tu vida y la de quienes te rodean", argumentó.

El director de la ESSSCAN, José Montelongo, que colabora en la campaña con la elaboración de material, constató que "es una iniciativa necesaria" para abordar un reto sanitario como es la incidencia de las ITS. "Prevenir es cuidar. Los datos nos obligan a actuar, las ITS aumentan y afectan especialmente a los jóvenes".