Clavijo afea el "modelo Meloni" del pacto de asilo y avisa de que los migrantes se acumularán en Canarias

Archivo - Varios migrantes esperan para ser trasladados al puerto de La Estaca, a 31 de agosto de 2024, en El Hierro, Canarias (España). Unas 300 personas van a ser derivadas desde el puerto de La Estaca en un barco regular de la naviera Armas a otros rec - Antonio Sempere - Europa Press - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha vuelto a rechazar este martes el nuevo pacto de migración y asilo de la Unión Europea (UE) porque consagra el "modelo Meloni" de deportaciones y trata de convertir a los territorios fronterizos, como Canarias, en "islas cárcel".

En respuesta a una pregunta del Grupo Mixto en la sesión de control del Pleno del Parlamento ha augurado que va a haber un "problema" con los migrantes adultos porque se van a acumular en el archipiélago, dado que pueden estar hasta 60 días en un CIE (Centro de Internamiento de Extranjeros), y "se repetirá el problema" de que las comunidades autónomas no querrán que sean derivados.

"Somos bastante pesimistas", ha indicado, subrayando que además se prevé un nuevo "repunte" de llegadas en los próximos meses, con la dificultad de qué va a ocurrir cuando el país de origen de los migrantes se niegue a la devolución.

Clavijo ha criticado que al Gobierno central le ha faltado "claridad y colaboración", hasta el punto de que no acudió a dos encuentros organizados para abordar la aplicación del pacto, aunque aún confía en que "se pueda reconducir" ya que el archipiélago no se puede resignarse.

El portavoz del Grupo Mixto, Raúl Acosta (AHI), ha comentado que El Hierro se convirtió hace más de una semana "en uno de los primeros ejemplo de deportación masiva", pero se ha preguntado qué pasará cuando el país se origen se niegue a la devolución.

En ese sentido ha pedido que "se aclare" como se articula el pacto ya que va a tener "más impacto" en territorios fronterizos como Canarias y también habrá un "problema de capacidad" en los CIE, si bien ha rechazado la construcción de uno en Echedo.

Además, ha advertido que ante esta situación se corre el riesgo de que se incremente la llegada de menores dado que no son deportados.