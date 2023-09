Clavijo afirma que el aumento de la estructura directiva se debe a los compromisos del Gobierno anterior

Y a los compromisos de su programa electoral



SANTA CRUZ DE TENERIFE, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha afirmado que el aumento de la estructura directiva del Gobierno regional se debe a los compromisos adquiridos por el grupo de gobierno anterior y al programa electoral con el que se presentaron a las elecciones autonómica.

Así lo ha dicho martes en el Pleno del Parlamento regional a ser preguntado por el portavoz de Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC), Luis Campos, por la justificación del incremento de la estructura directiva del nuevo Gobierno.

"Lo justifican, entre otros, los acuerdos alcanzados por el gobierno saliente, que se comprometió con determinados sectores, y por supuesto al programa electoral con el que nos presentamos", aseguró Clavijo.

Además, recordó que en el Pacto por la Ciencia e Innovación, que data de 2022, se cita textualmente la constitución diferenciada de una Consejería de Universidades, Investigación e Innovación.

"¿Lo pensaban cumplir o era mentira cuando lo firmaron?. Eso lo firmaron ustedes y nosotros estamos cumpliendo lo que ustedes firmaron porque nosotros también lo hicimos y cumplimos nuestra palabra", comentó.

También se refirió al compromiso de hablar del reto democrático y que el nuevo Gobierno ha constituido una Consejería para poder abordarlo.

"Nos parece no sólo interesante sino que es imprescindible --insistió-- abordar las situaciones de las islas no capitalinas, abordar la situación de nuestra población, en algunos casos el despoblamiento de unas y la sobrepoblación de otras".

NC: "EL MAYOR INCREMENTO DE LA HISTORIA RECIENTE"

Desde NC, Campos apuntó que se trata del mayor incremento en la estructura de un Gobierno de Canarias en su historia reciente.

"El Gobierno saliente --dijo-- no se comprometió a la creación de nuevas consejerías, sí, entre otras cuestiones, alguna viceconsejería y alguna dirección general que no hubiéramos discutido nunca, pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando de dos nuevas Consejerías, de un nuevo comisionado con rango de consejero, de nueve nuevas viceconsejerías o de once direcciones generales".

Campos apuntó que se ha producido un incremento del 25% la nueva estructura. "El anterior Ejecutivo, para hacer las mismas funciones que éste, tenía un gobierno. Ustedes necesitan de un gobierno y medio; y ese gobierno y medio no se justifica exclusivamente con los argumentos", concluyó.