Clavijo y Arcadi España se reunirán antes de final de mes para profundizar en la 'agenda canaria'

SANTA CRUZ DE TENERIFE 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha avanzado este jueves que se reunirá antes de que acabe el mes con el ministro de Hacienda, Arcadi España, para profundizar en el cumplimiento de la 'Agenda Canaria' y los aspectos que han quedado fuera del 'Decreto Canarias'.

En respuesta a una pregunta del Grupo Mixto ha comentado que el decreto "es un avance pero no el final del camino" de ahí que no "da por cerrada la carpeta" y hay que "seguir trabajando" pues tras el cumplimiento con La Palma, que era "de justicia", ahora se trata de que sigan llegando las partidas procedentes de los PGE de 2023.

Raúl Acosta, portavoz del Grupo Mixto (AHI), ha indicado que "Canarias no está pidiendo privilegios" sino el "cumplimiento de compromisos" incluidos en el Estatuto de Autonomía, el REF o la 'agenda canaria'.

Ha ironizado con que "parece que el decreto se llama Decreto La Palma" dado que tiene la mayor parte de las medidas si bien ha apostillado que "se lo merecen" porque "han sufrido bastante" tras la erupción pero no ha ocultado que "el resto" sigue esperando.

En esa línea ha afirmado que la propuesta inicial del decreto "era más ambiciosa" porque incluía el Posei adicional, obras en materia de aguas o una OSP La Palma-El Hierro por lo que su grupo mantiene la "exigencia" sobre los fondos pendientes y un trato diferenciado para El Hierro.