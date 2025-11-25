Clavijo asegura que Canarias no permitirá que el REF se integre en la financiación autonómica

Archivo - El presidente de Canarias, Fernando Clavijo - GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha asegurado este martes que su Gobierno no va a permitir que el Régimen Económico y Fiscal (REF) sea integrado en la financiación autonómica.

"Sería vulnerar una Ley que busca compensar a los canarios por su condición de lejanía e insularidad. Mezclarlo sería la mayor de las injusticias", afirmó en respuesta a una pregunta parlamentaria del diputado de CC, David Toledo.

De esta manera, el presidente explicó que mezclar el REF con la financiación autonómica "supondría poner en peligro el 75% del descuento de residente, o las ayudas a la compensación del transporte".

En cuanto al marco de financiación europea, Clavijo argumentó que Canarias tiene unas necesidades que deben ser respetadas "sin pasar por el Gobierno de España".

Asimismo, indicó que las islas se juegan más de 4.000 millones de euros para el periodo 2028-2034. "No solo nos jugamos dinero, nos jugamos la vida de las personas, nuestros paisajes, medianías, nuestra identidad como pueblo, nuestro sector primario".

CC: "CON EL PAN DE LOS CANARIOS NO SE JUEGA"

Mientras, el diputado de CC, David Toledo, ha hecho especial hincapié en que no se fía del PSOE y que "con el pan de los canarios no se juega" después de las declaraciones recientes de la ministra de Hacienda en las que aseguró que Canarias está por encima de la media estatal gracias al REF.

Asimismo, el diputado de Coalición Canaria recordó que su grupo no permitirá que se utilice el REF como argumento para recortar o alterar derechos consolidados.

Toledo denunció que el Gobierno estatal está diseñando un camino "muy preocupante" para Canarias. En este sentido, se refirió a la aprobación del anteproyecto de la quita de la deuda --que supone restar más de 2.500 millones a Canarias para beneficiar a Cataluña--, la negociación bilateral con algunas comunidades y la "peligrosa comparación interesada entre el REF y el cupo catalán".

Finalmente, también hizo alusión a la pasividad del Estado ante la propuesta europea del nuevo marco financiero, "que podría suponer la pérdida de más de 4.000 millones para las Islas sin que el Gobierno central haya manifestado una posición clara".