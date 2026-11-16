Clavijo asegura que los compromisos de la interministerial de migración "no" se han cumplido "en su totalidad"

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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha asegurado que los compromisos del Gobierno de España realizados en la última comisión interministerial de migración "no se han cumplido en su totalidad", ya que se continúa "sin los refuerzos sanitarios necesarios" para poder abordar la situación que vive la isla de El Hierro.

Clavijo ha realizado estas declaraciones a los periodistas tras un fin de semana con una continua llegada de embarcaciones y que "está sometiendo a muchísima presión a los servicios asistenciales y al Servicio Canario de Salud (SCS)".

En este marco, el presidente canario ha matizado que la llegada de la salvamar está "bien, porque fue uno de los compromisos" de la interministerial, sin embargo ha matizado que la "realidad es que las tripulaciones están teniendo que empatar unas jornadas tras otras".

Asimismo subraya que "toda" la actividad diplomática que "supuestamente se desplegó y se iba a desplegar para evitar la salida de los cayucos, tanto en Gambia como en Senegal, no ha servido de nada", matizando que "más bien todo lo contrario", ya que han salido "muchos más".

DESCONOCE LA ACTIVACIÓN DE MECANISMOS EUROPEOS

Por otro lado, ha expuesto que tras la reunión que mantuvo con el comisario europeo de Asuntos de Interior y Migración, Magnus Brunner, el Gobierno canario continúa "sin entender, ni nadie" se lo "ha dado por escrito, ni" le "ha demostrado que efectivamente España ha activado o ha solicitado la activación de los cuatro mecanismos europeos" que se consideró que debían activar.

Estos mecanismos, puntualizó, son el sistema de Protección Civil, la Agencia de asilo, el Frontex o el fondo de solidaridad, por lo que Clavijo se ha mostrado "muy decepcionado" con la acción del Gobierno de España.

Por ello, Clavijo ha avanzado que este martes se volverá a desplazar para asistir a otro encuentro de la comisión interministerial porque los canarios y los herreños, dijo, necesitan "respuestas claras: si se ha activado o no la solicitud de ayuda a la Unión Europea, cuál es el resultado y qué es lo que se está haciendo".

De todos modos, ha apuntillado que el resultado lo conocen, que "evidentemente no es el deseable" pero sí quiere conocer "qué es lo que se está haciendo en esos países de origen de donde salen los cayucos para evitar esa salida. Y, por supuesto, por qué los compromisos con la isla de El Hierro, desde los fondos y las partidas que se iban a activar para ayudar a las familias de La Restinga y a los negocios, así como los refuerzos sanitarios y el personal para la salvamar no acaban de llegar".

Respecto a la posibilidad de utilizar al ejército para abordar la situación migratoria que vive el archipiélago canario, Clavijo ha indicado que desplegarlo "significaría utilizarlos como salvamar porque el ejército una vez detectado el cayuco, la patera, lo único que puede hacer es traerlo a las costas canarias".

En este sentido, ha añadido que el Gobierno de Canarias lo que quiere es que el Frontex se despliegue en los países de origen, que "es donde se tiene que hacer el trabajo de inteligencia, que es donde tiene que hacer el trabajo los cuerpos y fuerzas de seguridad de esos países junto con fuerzas europeas para evitar que salgan y arriesguen la vida y puedan morir". Además ha añadido que la postura del Gobierno de Canarias es que "se proteja" su frontera.

EL DESPLIEGUE DEL FRONTEX EN ORIGEN, LA "CLAVE"

Por otro lado, Clavijo espera que en la próxima interministerial el Gobierno de España le demuestre que ha solicitado el despliegue del Frontex en origen porque, dijo, es "clave".

Para el jefe del Ejecutivo canario la "clave" está en el despliegue del Frontex en Gambia y Senegal, al tiempo que ha matizado que "igual que ahora mismo los cayucos y pateras están viniendo de esos dos países", también ha reconocido el "esfuerzo que tanto Mauritania como Marruecos están realizando porque de allí no" están llegando.

El Frontex, que es la suma de distintos agentes o cuerpos y fuerzas de distintos países europeos, en el caso de un territorio frontera como Canarias lo que tiene son oficiales de Gendarmería Senegalesa, Mauritana, que "sirven de enlace, pero esto es un trabajo aquí de observación, no es un trabajo sobre el terreno", admitiendo que sobre el terreno "es donde se tiene que trabajar".

Sobre ello, dijo, "nadie" les demuestra que "hay un papel, una solicitud formal del Gobierno de España para que se active eso", si bien espera que sea esto lo que se lleve a la próxima interministerial porque, ha asegurado, que ya "no" le "valen las palabras".

"Yo quiero ahora que existan documentos de esa solicitud formal, porque después de esas reuniones nos reunimos con los comisarios europeos y el comisario europeo, en este caso el responsable, el comisario Brunner, de Interior de la Unión Europea, nos traslada que España no ha activado ninguno de esos mecanismos", ha apuntillado para cuestionar que "alguien tiene que mentir".

Y ante ello, ha matizado, las consecuencias "no las pueden pagar ni los canarios ni los herreños". Clavijo ha asegurado que Canarias seguirá el "camino" como "hace tres años" si fuera necesario, indicando que actualmente le queda por recurrir a la presidenta de la Comisión Europea y a su homóloga en el Parlamento Europeo.

Recordó, además, que cuando la situación fue "complicada con los menores" migrantes que llegaban al archipiélago llegó hasta el Papa. Sobre esto ha reconocido que "es triste que hace unos meses su santidad al Papa" estuviera en Canarias, que "todos" los responsables políticos vinieran a "hacerse la foto, a darse golpes en el pecho, pero desgraciadamente de esa humanidad y, desde luego, de esa diligencia" que se le pedía al Gobierno de España, "no hay nada".

Por último, cuestionado por la activación del Acuartelamiento de Las Canteras como Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) en San Cristóbal de La Laguna (Tenerife), Clavijo ha asegurado no tener constancia, si bien ha indicado que imagina que al estar produciéndose el traslado de la isla de El Hierro a la de Tenerife "pues evidentemente tendrán que activar recursos".

Sin embargo, ha incidido en que "tienen que salir de El Hierro y tienen que salir de Canarias". En este sentido, ha señalado que espera que la Delegación del Gobierno en el archipiélago "se esté coordinando con el Cabildo de Tenerife y el Ayuntamiento de La Laguna para "evitar discursos xenófobos fascistas" y los "populismo que sobrevuela toda esta desgracia".