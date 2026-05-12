Clavijo asegura que el Gobierno canario tenía "razón" y ve "evidente" que se podían haber "reducido riesgos"

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ofrece declaraciones a los medios en Bruselas. - EUROPA PRESS

MADRID, 12 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha asegurado que el Gobierno canario tenía "razón" en las advertencias que ha realizado durante el traslado de los contagiados por hantavirus y ha insistido en criticar la gestión del Ejecutivo central porque resulta "evidente" que podrían haber "reducido riesgos".

En esta línea, ha asegurado que los "tres positivos" conocidos en las últimas horas, han "avalado" la "necesidad" de haber hecho los test PCR "en el barco", como ha afirmado que solicitó el Gobierno canario. "Lo que ha ocurrido es que han bajado positivos en hantavirus y han tenido el mismo circuito que aquellas personas que nos decían que (...) no tenían el virus", ha afirmado este lunes en una entrevista en Cuatro.

También ha cuestionado que no se cumplieran las otras dos peticiones que realizó, que se habilitasen aviones incluso desde la Unión Europea en caso de que no llegasen a tiempo para repatriar a sus pasajeros, y que la operación se realizase en un solo día. "El resultado es que hoy el avión que venía de Australia no ha llegado" y que "la climatología ha hecho que el barco tuviese que atracar en el puerto".

El presidente autonómico ha denunciado "ataques de toda índole" por atreverse "a opinar" para "tratar de mejor y hacer más seguro" el operativo. "Lo que se ha tratado de vender es ridiculizarme y, por supuesto, tratar a los canarios de insolidarios", ha rematado.

El Ministerio de Sanidad ha explicado este lunes que el pasajero del 'MV Hondius' confirmado como "positivo leve" por hantavirus por parte de Estados Unidos obtuvo un resultado "no concluyente" y otro "negativo" en las pruebas realizadas en el crucero por el epidemiólogo del Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés).

También ha confirmado un positivo en los catorce españoles trasladados al Hospital militar Gómez Ulla de Madrid, los otros trece han dado negativo. Por su parte, la mujer francesa que empezó a presentar síntomas este domingo en el avión y dio positivo, se encuentra en la UCI, según ha confirmado la ministra de Sanidad de Francia, Stéphanie Rist.