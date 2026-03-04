Clavijo comparte el "no a la guerra" pero pide una comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso

Archivo - El presidente de Canarias, Fernando Clavijo - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha compartido este miércoles su deseo de "no a la guerra" en Oriente Próximo pero al mismo tiempo ha solicitado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que acuda al Congreso de los Diputados a explicar la posición de España.

"Las cosas son más complicadas que un eslogan o una chapita", ha comentado en declaraciones a los periodistas, subrayando que "nadie quiere la guerra" pero "las cosas en la vida son bastante más complicadas que un no a la guerra" porque hay "muchísimos intereses".

El presidente ha admitido que el escenario internacional es "muy complicado" y no se sabe "en qué va acabar" por lo que entiende que Sánchez debe acudir a la Cámara Baja y "rendir cuentas, explicar el por qué de las decisiones y sobre todo escuchar también al resto de las fuerzas políticas".

"Nadie quiere la guerra, pero obviamente estamos en un mundo, la situación es muy compleja y los intereses del país yo creo que tienen que ser informados y decididos en el Congreso de los Diputados", ha destacado.

Así, más allá del 'no a la guerra', que comparte, no entiende que el presidente no haya comparecido ante el Congreso ni que no haya "hablado" con los grupos políticos "porque esto es una decisión que implica a todo el país" y "las cosas se tienen que hacer con respeto a la separación de poderes, poder legislativo, ejecutivo y judicial".