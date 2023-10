Clavijo se compromete a revertir una Sanidad marcada por el "desánimo, la conflictividad y el abandono"

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha afirmado hoy miércoles en el Pleno del Parlamento que si el Ejecutivo finaliza la presente Legislatura gastando más recursos en Sanidad y obteniendo peores resultados, "habremos fracasado". "Eso es algo que vamos a luchar y a pelear para que no ocurra así", apostilló.

Por ello, se ha comprometido a revertir la situación que se ha encontrado la actual consejera, Esther Monzón, "de desánimo, conflictividad, deterioro, abandono e improvisación", añadiendo que "no se pueden tener tres o cuatro consejeros en una legislatura y cinco directores del SCS en la mayor pandemia y pretender que haya una gestión seria, rigurosa y coherente".

Así lo ha expuesto en la sesión de control al Gobierno, en respuesta a una pregunta del portavoz del Grupo Parlamentario de Agrupación Socialista Gomera (ASG), Casimiro Curbelo, acerca de las medidas que se han adoptado por parte del Gobierno de Canarias para reducir las listas de espera que padecen los pacientes canarios.

En su intervención, Casimiro Curbelo señaló que cada día se dedican mas recursos a la sanidad pero "no encontramos la respuesta adecuada para los pacientes canarios que hoy la sufren". Asimismo, indicó que los pacientes pendientes de una intervención quirúrgica han pasado de 24.800 a 36.800 entre 2019 y junio de este año, y la media de espera de 127 a 153 días.

De ahí que pidiese al Gobierno de Canarias que haga un diagnóstico de lo que está sucediendo en el sistema sanitario, pues "no me gustaría que terminara la Legislatura y ocurriera lo que está ocurriendo hoy con la sanidad. Los canarios no se lo merecen y disponemos de medios adecuados para atender la realidad".

Por su parte, Fernando Clavijo destacó que en el proyecto de presupuestos de 2024, aprobado el pasado lunes, se ha hecho un esfuerzo importante por ir a unas cuentas "que reconozcan la realidad", evitando así "presentar un presupuesto bonito y empaquetado que luego, cuando vas a la ejecución del mismo, se parece un huevo a una castaña".

"Lo que se presupuesta se gasta", recalcó Clavijo, quien quiso dejar claro que los miembros del Gobierno serán responsables de que las partidas que están en cada departamento se ejecuten adecuadamente y de dar las explicaciones pertinentes en la Cámara autonómica si finalmente esto no es así.

En el caso concreto de Sanidad, indicó que para revertir la actual situación y aliviar las listas de espera se van a implantar medidas como una plataforma para tener un historial clínico único; fidelizar que se queden los MIR; consultas médicas virtuales; apertura de quirófanos por las tardes; alquiler de quirófanos privados; entre otras.