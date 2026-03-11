Clavijo convocará a los grupos parlamentarios para fijar medidas que compensen los efectos de la guerra en Irán

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, saluda al portavoz del Grupo Nacionalista, José Miguel Barragán, en el 'Debate sobre el Estado de la Nacionalidad' - ÁLEX ROSA (PARLAMENTO DE CANARIAS)

SANTA CRUZ DE TENERIFE 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha anunciado este miércoles que la próxima convocará a los siete grupos parlamentarios para escuchar propuestas y fijar medidas que ayuden a compensar los efectos económicos de la guerra en Oriente Medio.

En la segunda jornada del 'Debate sobre el Estado de la Nacionalidad' ha avanzado que el vicepresidente, Manuel Domínguez, ya estudia posibles acciones para "amortiguar el golpe" que puede provocar el conflicto bélico, siempre en línea con lo que pueda aprobar también el Gobierno central.

"El Gobierno está trabajando, el vicepresidente que dirige el departamento está trabajando en ello y queremos, al menos, compartir y escuchar las palabras", ha indicado.

De hecho, en una entrevista concedida a 'Radio Club Tenerife', ha adelantado que una de las medidas que baraja su Ejecutivo es bonificar o retirar el margen fiscal autonómico de los carburantes, especialmente si la guerra se alarga unos tres meses.