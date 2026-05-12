Clavijo cree que el 'Decreto Canarias' permitirá "poner el turbo" para mejorar indicadores económicos y sociales

Archivo - El presidente de Canarias, Fernando Clavijo - ÁLEX ROSA (PARLAMENTO DE CANARIAS) - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 12 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha afirmado este martes que la aprobación del 'Decreto Canarias' permitiría "poner el turbo" para "seguir remontando" todos los indicadores económicos y sociales en el archipiélago.

En respuesta a una pregunta de NC-BC en la sesión de control del Pleno del Parlamento ha apuntado que tanto en 2024 como en 2025 en las islas se han registrado los salarios más altos de la serie histórica aunque todavía "no son suficientes".

Ha dicho que son "conscientes del problema" y de la "dificultad de revertirlos" en una economía de servicios y para ello entiende que la comunidad autónoma precisa del 'Decreto Canarias' ya que permite "blindar derechos", redistribuir "mejor" la riqueza y diversificar la economía.

Ha valorado que la tasa Arope ha bajado un 7,9% desde 2020 y asumido que les gustaría "ir más deprisa" pero para ello es necesario aprobar el decreto porque da "un marco y derechos", pero NC-BC ha decidido "salirse" del proceso.

El portavoz de NC-BC, Luis Campos, ha apuntado que Canarias ha registrado por quinto año consecutivo el mayor incremento del PIB mientras es la segunda comunidad con los salarios más bajos solo por unos "céntimos" por delante de Extremadura en 2025.

No entiende la "alegría" del Gobierno regional con los datos económicos cuando la cesta de la compra es de las "más altas" del país, se encabeza la tasa Arope, se lidera la pobreza infantil o la vivienda es "inaccesible" mientras la economía "va como una tralla".

Campos ha indicado que no se trata de falta de recursos sino de "desigualdad y redistribución", al tiempo que ha criticado al Gobierno canario por "asociar salarios a productividad".