Clavijo cree que PSOE Canario tiene un papelón al hablar de distribución de riqueza:"Están muy cercanos a Maduro"

SANTA CRUZ DE TENERIFE 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha entendido que el PSOE de Canarias tiene un "papelón" a la hora de hablar de redistribución de la riqueza en las islas y que, en este aspecto, los socialistas están "muy cercanos al régimen de Maduro".

Así lo ha dicho este miércoles durante la sesión de control en el Parlamento de Canarias al ser preguntado por el diputado del PSOE, Sebastián Franquis, sobre las medidas que se están adoptando para que el incremento de la riqueza derivado de las cifras turísticas llegue a la ciudadanía.

De esta manera, aseguró no entender la postura del PSOE, ya que dicen que "Canarias va mal porque hay un gobierno insolidario" pero, al mismo tiempo, que "la gente quiere venir a invertir, a generar empleo y a visitar porque se gana dinero y se está fantásticamente en las islas".

De igual modo, recordó que ninguno de los partidos del Gobierno --CC y PP-- llevaron la tasa turística a su programa electoral ni al programa de gobierno. "Y ustedes que lo llevaron y lo pusieron, estuvieron cuatro años y no hicieron nada", observó.

"Yo entiendo el papelón que usted tiene --dijo a Franquis--. Entiendo el papelón y que venga aquí a hablar de redistribuir la riqueza cuando Aena está poniendo en peligro la conectividad de los canarios y de esa riqueza de la que vivimos todos".

"¡CONFÍSQUESE!"

Clavijo espetó a Franquis que a lo mejor lo que quiere cuando habla de redistribuir la riqueza es algo cercano al "régimen de Maduro" y que él o el vicepresidente vayan diciendo "¡Confísquese!" y empiecen a confiscar hoteles y los beneficios de los empresarios.

"No, mire, no. Aquí hay una regla de juego. Hay una democracia bastante maltrecha, entre otras cosas por la acción de ustedes, porque están dejando la democracia a los pies de los caballos. Son una fábrica de generación de votos para Vox con sus actitudes".

FRANQUIS ABOGA POR UN GRAN ACUERDO TURÍSTICO EN CANARIAS

Por su parte, desde el PSOE, Sebastián Franquis, ha dicho que Clavijo no ha encabezado la posibilidad de que hubiera un gran acuerdo en Canarias en el sector turístico y que ha ido "obligado" a las mesas de negociación.

El socialista recordó que Canarias tiene unas cifras turísticas "récord" con 18,4 millones de turistas este año y con unos ingresos que están creciendo.

"¿Y qué han hecho ustedes?, ¿Qué medidas han tomado de verdad transformadoras en esta comunidad autónoma?", preguntó para incidir en que es ahora, "en bonanza", cuando hay que tomar las medidas transformadoras.

No obstante, Franquis apuntó que, por el contrario, el Gobierno de Canarias, en concreto CC, se ha "sometido" a la "derecha más insolidaria que ha conocido esta tierra".

Finalmente, apuntó que las islas necesitan un Gobierno que transforme la sociedad, que reparta la riqueza de la CCAA, y que no mire hacia otro lado.