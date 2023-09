Clavijo deja "meridianamente claro" su rechazo a la tasa turística en Canarias

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha dejado "meridianamente claro" la oposición del Gobierno a la implementación de una tasa turística en el archipiélago: "Este Gobierno no va a poner la tasa turística. Queda claro desde el principio. No está en el programa electoral, no está en el programa de gobierno y esto está totalmente despejado".

Así lo ha manifestado en respuesta a una pregunta del portavoz de Agrupación Socialista Gomera (ASG), Casimiro Curbelo, quien ha apelado a despejar "de forma definitiva" que en el seno del Gobierno de Canarias no se quiere la tasa turística porque "no vivimos momentos para aplicarse y porque ya la conectividad está bastante gravada", afirmó Curbelo.

Fernando Clavijo mostró su rechazo a la aplicación de un impuesto más al turismo en un momento en el que estamos "a las puertas" de una previsible recesión en la Zona Euro y con unos sobrecostes que están encareciendo los transportes a los turistas, y porque puede generar una pérdida de competitividad respecto a otros destinos turísticos.

En cualquier caso, Clavijo si se mostró a favor de que los cabildos o los ayuntamientos puedan aplicar una tasa por acceder a algún espacio natural, puesto que "es finalista y conlleva que esos recursos van a repercutir directamente en el mantenimiento y la sostenibilidad de esos espacios", aclaró el presidente.