Clavijo destaca el "compromiso y cercanía" de Bernardo Álvarez con Canarias

Bernardo Álvarez, obispo emérito de Tenerife - OBISPADO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha lamentado este martes el fallecimiento del obispo emérito de Tenerife, Bernardo Álvarez.

"En sus casi 20 años al frente de la diócesis tuve la oportunidad de conocer su entrega a los más vulnerables, su cercanía y su compromiso con nuestra tierra. Mi cariño y pésame a su familia, a la Diócesis Nivariense y a quienes lo conocieron", ha escrito en la red social 'X'.

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha reconocido a Álvarez como una "figura clave" para la Diócesis Nivariense durante tantos años y ha mostrado su "cariño y condolencias" a su familia, a la comunidad cristiana de Tenerife y a todas las personas que "hoy sienten su partida".

El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, ha destacado la "vocación de servicio" de Bernardo Álvarez, a quien ha descrito como un "lagunero adopción" tras llevar 20 años al frente de la Diócesis Nivariense.

"Como alcalde, fueron varias las oportunidades que tuve de tratar con él de una manera cercana, especialmente a la hora de abordar los proyectos de atención social que la Iglesia lleva a cabo con el apoyo del Ayuntamiento y también en la defensa común de nuestro patrimonio", ha resumido en la misma red social.