Clavijo dice que el desarrollo tecnológico en Canarias está "más cerca" con el Aula SMARTHUB360

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, en el Aula SMARTHUB360 del ITC - GOBIERNO DE CANARIAS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha señalado este lunes que el desarrollo tecnológico en el archipiélago está "más cerca", tras conocer la nueva Aula SMARTHUB360 del Instituto Tecnológico de Canarias, en Santa Lucía de Tirajana (Gran Canaria).

Clavijo ha visitado el citado aula junto a la consejera de Universidades, Ciencia, Innovación y Cultura, Migdalia Machín; el director general de Coordinación Orgánica y Proyectos Estratégicos, David Pérez-Dionis; y la consejera delegada del Instituto Tecnológico de Canarias (ITC), Guayarmina Peña, que han expuesto al presidente canario que este espacio "pionero constituye una nueva herramienta para reforzar" la apuesta decidida del Gobierno regional por la innovación, la transferencia de conocimiento y el desarrollo de talento especializado.

El presidente canario ha subrayado que "esta capacidad de conexión e interacción facilitará compartir buenas prácticas, desarrollar proyectos colaborativos con otras entidades e incluso con otros países", así como "fortalecer" la presencia de Canarias en redes globales de conocimiento. Añadió que el "futuro de las islas pasa por el desarrollo tecnológico, y hoy ese futuro está más cerca", según ha informado el Ejecutivo regional en nota de prensa.

Por su parte, la consejera regional de Universidades, Ciencia, Innovación y Cultura, Migdalia Machín, ha resaltado el "capital humano y en el salto cualitativo" que esta infraestructura supone para el ecosistema de I+D+i de las islas.

Machín expuso que la SMARTHUB360 es una herramienta "idónea" para abordar "de forma prioritaria" la necesidad de transformar y capacitar perfiles profesionales con una "alta especialización técnica".

Por su parte, el director general de Coordinación Orgánica y Proyectos Estratégicos, David Pérez-Dionis, incidió en la tecnología de última generación con la que cuenta esta primera Aula SMARTHUB360, entre las que se incluyen "sistemas de proyección 360º y sensorización de superficies, mesas táctiles interactivas, software de gestión de contenidos y sistemas avanzados de videoconferencia".

Todo ello, apuntó, podrá aplicarse en centros tecnológicos y de investigación, así como en centros docentes o empresas para "mejorar la transferencia de conocimiento y el trabajo colaborativo".

Por su parte, la consejera delegada del ITC, Guayarmina Peña, expuso que esta aula digital interactiva supone un "gran avance" en la transferencia de conocimiento, ya que incorpora herramientas innovadoras y tecnologías avanzadas al servicio de la formación, la investigación aplicada y la colaboración entre centros.

Añadió que el Aula SMARTHUB360 permitirá al Instituto Tecnológico de Canarias trabajar con gemelos digitales de los equipos del centro, facilitando "innovar en un entorno virtual antes de probar en un entorno real".

Al respecto, matizó que esta capacidad "resulta especialmente relevante" para formar perfiles especializados, "mejorar" el conocimiento sobre los equipos tecnológicos y "acelerar" el desarrollo de soluciones aplicadas.

La consejera delegada del ITC también ha resaltado la capacidad de esta infraestructura para conectar Canarias con otros nodos y redes de conocimiento a escala internacional. "Estas aulas nos permitirán colaborar y desarrollar proyectos conjuntos con otros territorios del mundo, trabajando cada uno desde su espacio en una solución compartida", dijo.

Peña afirmó que este tipo de infraestructuras contribuyen a superar las limitaciones derivadas de la condición ultraperiférica de Canarias, apuntando que lo que para una región ultraperiférica "puede parecer un hándicap, este tipo de aulas lo convierte en una oportunidad", ya que lo "desvinculan de esa lejanía" y los "acercan a la innovación en todos" los territorios del mundo.

SMARTHUB360

SMARTHUB360 es un proyecto estratégico impulsado por el Gobierno de Canarias con el objetivo "fundamental" de promover una evolución del ecosistema de investigación, conocimiento y formación en las islas. El proyecto busca que estos centros formen parte de una dinámica organizativa abierta e interconectada con otros centros tecnológicos, empresas y espacios de formación.

El objetivo final, indican, es crear un sistema colaborativo que fomente la innovación aplicada, la productividad, el emprendimiento y la transferencia directa de conocimiento, y que permita a las islas adaptarse a las demandas de la economía digital y a las estructuras organizativas del futuro.

La primera instalación está ubicada en la sede del Instituto Tecnológico de Canarias en Gran Canaria. Posteriormente, la red se extenderá a otros centros tecnológicos y de investigación del archipiélago, tales como el Instituto de Astrofísica de Canarias y el Parque Tecnológico de Fuerteventura.