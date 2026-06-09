Clavijo dice que el pacto migratorio "va en contra" del mandato del Papa y exige información al Gobierno

Archivo - El presidente de Canarias, Fernando Clavijo - ÁLEX ROSA (PARLAMENTO DE CANARIAS) - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha ficho este martes que el nuevo pacto de asilo y migraciones de la UE que entra en vigor este viernes "va en contra" de lo que ha defiende estos días el Papa León XIV durante su visita a España.

En respuesta a preguntas de ASG y Vox en la sesión de control del Pleno del Parlamento ha defendido la "acogida humana y cristiana" que realiza Canarias y que ha valorado el Papa frente a la "deriva" que lleva la UE.

Ha indicado que le "preocupa" que con este nuevo ordenamiento jurídico la estancia media de una persona migrante adulta puede pasar de un mes y medio a seis meses en el archipiélago y por ello ha exigido al Ejecutivo central que dé información y "explique mejor" como se va a aplicar el pacto.

Clavijo ha insistido en que hay una "ausencia total de información" por parte del Gobierno y por ahora lo más que ha logrado es reunirse con las ONG que van a participar en la aplicación del pacto y la Brigada de Extranjería.

No en vano, ha advertido de la "complejidad" para aplicar el pacto en Canarias porque va a haber una "acumulación" de personas migrantes y "no hay recursos ni plazas suficientes".

"No se trata de que las islas sean la cárcel del sur de Europa", ha explicado, al tiempo que ha alertado también de como se va a ejercer el control y el cumplimiento de los derechos humanos en centros externos de la UE.

El presidente ha criticado a Vox por exigir a Canarias competencias que no tiene y ha ironizado con que el portavoz parlamentario, Nicasio Galván, tiene que "revisar el argumentario" nacional para adaptarlo a la realidad de las islas.

En esa línea ha insistido en que no van a dejar de atender a "niños desprotegidos" que llegan en pateras y cayucos y ha preguntado a Galván "como se repatria" a un menor que llega solo y sin saber quiénes son sus padres. "Hace demagogia barata y cruel con los menores vulnerables", ha indicado.

El portavoz de ASG, Casimiro Curbelo, ha reconocido la "complejidad" de la 'ruta atlántica', con más de 160.000 migrantes llegados desde 2020 a las islas a bordo de más de 3.200 embarcaciones, y e ha mostrado "seguro" de que el Papa va a "felicitar a Canarias" por la acogida migratoria.

Curbelo ha apuntado que "se ha hecho un trabajo razonablemente bueno" y espera que en el futuro se mantengan "las cosas claras" ante la entrada en vigor el pacto migratorio.

Nicasio Galván (Vox) ha defendido que se debe repatriar a los migrantes que entren a España de forma "ilegal" y también a los que cometan delitos o vivan de ayudas públicas, e instado a Clavijo a aplicar el artículo 35.2 de la ley de extranjería a tutelar a los menores migrantes en sus países de origen.

Además ha reprochado al presidente que el gasto en menores migrantes haya alcanzado hasta los 200 millones cuando casi la mitad de los niños del archipiélago están en riesgo de pobreza.