Clavijo espera emular el acuerdo Gobierno-Junts y confía en que el decreto canario esté listo a comienzos de 2026

SANTA CRUZ DE TENERIFE 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha avalado este martes la "vía" abierta por el Gobierno central con Junts para negociar distintos aspectos para Cataluña y confía en que el decreto canario elaborado por su Ejecutivo pueda estar aprobado en los primeros meses de 2026.

En declaraciones a los periodistas ha admitido que le "alegra" que lo que propuso en agosto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de resolver a través de decretos lo que no permite "la matemática y la aritmética en el Congreso" se empiece a llevar a cabo.

Así, entiende que el decreto canario tiene "visos de poder salir adelante" tras la aprobación del decreto específico para La Palma, que era necesario por que acababa el año y no se había aplicado el descuento del 60% en el IRPF.

Clavijo ve ahora con "esperanza" que la 'agenda canaria' quede certificada con el nuevo decreto, que cuenta con el "compromiso" de apoyo del PP si solo incluye cuestiones relacionadas con las islas, al margen de que el partido ya apoyó el documento tras las últimas elecciones.

Sobre los PGE, que Sánchez pidió a la portavoz de CC, Cristina Valido, que convenciera al PP del voto a favor, ha comentado que ya le "gustaría" poder influir en cuestiones nacionales porque se aplicaría el "modo canario" y estarían "todos más tranquilos".