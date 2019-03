Clavijo espera un gobierno que dependa de los votos de CC para que Canarias pueda contar en España

Publicado 29/03/2019 11:40:36 CET

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, espera que de las urnas de las próximas elecciones generales del 28 de abril salga un gobierno que necesite los votos de Coalición Canaria (CC) para que el archipiélago pueda contar en España.

Clavijo ha asegurado que le da igual qué partido o persona lidere el país, ya que lo que le interesa a Canarias, dijo, es una "persona que dependa de los votos" de CC para estar porque, "en el momento que depende de esos votos, como ha dependido de Ana Oramas en los últimos años, Canarias contará y podrá seguir consiguiendo derechos".

En este sentido, incidió en que Canarias "no" quiere "más que ninguna otra persona de otra comunidad, si no que simplemente" se le respete porque criticó que después del "esfuerzo" hecho para sacar adelante la reforma del Régimen Económico y Fiscal (REF) y del Estatuto, "en seis meses Pedro Sánchez lo tiró a la basura porque no necesitaba" los votos de CC, sino que "dependía de los votos de los independentistas catalanes".

"Ya no es una cuestión de ideología, sino que estamos lejos y algunos solo piensan en venir de vacaciones e irse --en relación a Pedro Sánchez--", apostilló durante una entrevista de Carlos Alsina en el programa 'Más de uno' de Onda Cero y recogida por Europa Press.

En cuanto a cómo está viendo la campaña electoral para el 28 de abril, Clavijo lamentó que actualmente "es difícil que haya espacios" para las ideas y para los proyectos que se puedan justificar, ya que defendió que "cuando presentas un proyecto electoral, estás sellando un contrato con el ciudadano".

Por ello, consideró que estos temas hay que tomarlos "con más seriedad", señalando que se debería "madurar un poquito más e intentar, por todos los medios, que no" se produzca una campaña electoral "llena de frivolidad o de falsas promesas", al tiempo que admitió que "va a ser difícil" en no caer.

En relación a la posibilidad de que Vox obtenga votos en el archipiélago para tener diputados, el presidente del Gobierno canario lo consideró "difícil" porque en Canarias las circunscripciones electorales son islas y definió a los canarios como "más bien de centro", "no gusta ni la extrema derecha ni la extrema izquierda".

De todos modos, matizó que si Vox obtiene votos y saca uno o dos diputados será en Gran Canaria y Tenerife porque hay más población y es más urbano.