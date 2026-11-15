Clavijo exige "acelerar" la ayuda a El Hierro y pide al Estado una "respuesta inmediata" al repunte migratorio

Reclama que las medidas extraordinarias acordadas el pasado martes en la Interministerial Extraordinaria de Inmigración se pongan en marcha "sin más demoras" porque la isla de El Hierro "no puede esperar"

Archivo - El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, comparece ante los medios de comunicación
Archivo - El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, comparece ante los medios de comunicación - GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo
Europa Press Canarias
Actualizado: domingo, 15 noviembre 2026 13:34
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SANTA CRUZ DE TENERIFE, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha exigido este domingo una "respuesta inmediata" del Estado ante el fuerte incremento de las llegadas de personas migrantes a la isla de El Hierro. "La isla no puede seguir afrontando esta presión sin los refuerzos necesarios", ha señalado el presidente regional.

En un mensaje publicado en su cuenta oficial de 'X', Clavijo ha avanzado que ya ha contactado con los ministros de Interior, Política Territorial y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para reclamar que se "acelere" y "sin más demoras" la puesta en marcha de medidas extraordinarias acordadas en la Interministerial de Migraciones.

"Necesitamos más efectivos, más recursos para la atención sanitaria y las emergencias, y derivaciones ágiles que alivien la presión sobre la isla y sus profesionales", ha aseverado Clavijo, que ha recordado que los compromisos alcanzados el pasado martes "deben traducirse en actuaciones concretas".

"No podemos permitir que los tiempos administrativos retrasen una respuesta que El Hierro necesita hoy", ha insistido el presidente regional, que ha subrayado la importancia de que el Estado "actúe" con la urgencia que "exige" hoy la emergencia que padece El Hierro, una isla que, sostiene, "no puede esperar".

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