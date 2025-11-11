Clavijo exige información a Albares sobre la resolución de la ONU y el Sáhara para evitar "sobresaltos"

Archivo - El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, se reúne con el presidente de Canarias, Fernando Clavijo - MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha avanzado este martes que va a solicitar una reunión con el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, para saber "la posición" que va a tener el Gobierno de España ante la última resolución de la ONU sobre el Sáhara occidental y así no tener "sobresaltos".

En respuesta a una pregunta del Grupo Mixto en la sesión de control del Pleno del Parlamento ha indicado que dentro de la 'agenda canaria' se incluye que "todo" lo que tenga que ver con Marruecos y el Sáhara occidental debe comunicarse al Gobierno de Canarias.

"Ya nos gustaría poder definir la política exterior de España porque muchas veces nos sentimos más entendidos por Europa", ha detallado, remarcando que hay "muchísimas interpretaciones interesadas" en torno al proceso de autodeterminación del Sáhara que exigen una aclaración.

Clavijo ha apuntado que van a estar "muy vigilantes" con la evolución del conflicto y la acción de la Minurso y "sin perder los principios" que han emanado del Parlamento para "despejar las malas interpretaciones".

Raúl Acosta, portavoz de AHI, ha comentado que su partido sigue "compartiendo" el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui al tiempo que ha precisado que la última resolución de la ONU "no reconoce la soberanía marroquí y se mantiene el mandato de la Minurso".

No obstante, ha indicado que hay un "intento de adueñarse del relato" con un "supuesto aval" al plan de autonomía propuesto por Marruecos pero en realidad "el conflicto sigue pendiente de una solución real".

Acosta ha reivindicado la "autoridad moral" de Canarias por su proximidad geográfica y los vínculos "emocionales y familiares" por lo que ha apelado diálogo internacional para lograr una solución justa y duradera al conflicto.