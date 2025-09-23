Clavijo garantiza 290 millones a las universidades y NC-bc cree que el Gobierno canario las "maltrata"

Archivo - El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, contesta a los portavoces de los grupos parlamentarios durante la sesión de control al Gobierno - PARLAMENTO DE CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha garantizado este martes que las universidades públicas contarán con un presupuesto de 290 millones de euros el próximo año, una cifra récord que, según NC-bc, refleja que el Ejecutivo "maltrata" a los dos centros.

En respuesta a una pregunta del grupo canarista en la sesión de control del Pleno del Parlamento ha comentado que la relación con ambos rectores es "excelente", hasta el punto de que reconocen la "colaboración" que presta el Ejecutivo y los "esfuerzos presupuestarios".

Ha defendido que el próximo año habrá un marco estable de financiación y subrayado que Canarias invierte por cada alumno un total de 7.300 euros, casi 700 más que la media nacional. "Vamos en primera clase", ha indicado.

Clavijo ha afirmado, no obstante, que los esfuerzos presupuestarios "deben repercutirse en transferencias de conocimiento y criterios objetivos de valoración", al tiempo que ha reprochado a los canaristas que han invertido "más dinero" en las universidades que el 'Pacto de las Flores'.

Luis Campos, portavoz de NC-bc, ha destacado que las intervenciones de los rectores en la apertura del curso académico fueron "demoledoras y reivindicativas", con una petición de 111 millones más.

Ha admitido que "no es posible es un año" pero sí al menos un 10% más por ejercicio, lo que supondría casi 30 millones más en 2026.

Ha apuntado también que el Gobierno "defiende como nadie a las privadas" y para el próximo año va a dejar la misma cantidad tras perder 3,1 millones en 2025, algo que se contrapone con los 17,9 millones más que incrementó el 'Pacto de las Flores'.

"Tienen una oportunidad con los presupuestos del próximo año, potenciar a las universidades, no se jacte de crear una consejería que no ha hecho absolutamente nada", ha señalado.