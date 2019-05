Clavijo incide en la "falta de compromiso" de Sánchez con Canarias y ve su "prioridad" en Cataluña

Publicado 17/05/2019 16:58:41 CET

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 17 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha remarcado este viernes la "falta de compromiso" del presidente Pedro Sánchez con Canarias, cuya "prioridad" política es Cataluña, como demuestra la propuesta de que dos políticos catalanes --Meritxell Batet y Manuel Cruz-- presidan el Congreso y el Senado, respectivamente.

En declaraciones a los periodistas a raíz de la visita de Sánchez ayer jueves a las islas, ha apuntado que "mientras ha sido presidente ha ignorado y faltado el respeto" a los canarios, pues "no se ha querido reunir ni ha cumplido los compromisos adquiridos" con los PGE de 2018 ni con los prorrogados de 2019.

En esa línea, ha recordado el rechazo estatal al plan de obras hidráulicas, la ayuda para agua de riego, el plan contra la pobreza, el plan de empleo las infraestructuras educativas o la ejecución de la sentencia del convenio de carreteras.

"Que no nos quite el dinero y se lo de a Cataluña, que es lo único que le importa en estos momentos", ha agregado.

Clavijo ha criticado también su "falta de respeto" a los canarios al decir que está comprometido con Canarias porque no cree que sea capaz de poner esos compromisos "en una hoja", y que en el Gobierno regional son "quejicas y victimistas".

Ha destacado que la ejecución presupuestaria de su Ejecutivo es del 97%, y le ha pedido que analice el estado de las cuentas del Cabildo de Gran Canaria, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria o el propio Estado.

"Han sido incapaces de firmar convenios", ha comentado, subrayando que tanto los sindicatos como los empresarios le pidieron una entrevista y no la ha contestado. "Cuando no te quieres reunir y dar la cara es que no tienes la conciencia tranquila", ha indicado.